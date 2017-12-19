DSİ kanalına düşen şahıs ölümden döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde DSİ kanalına düşen bir kişi, itfaiye eri ve bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Taşyaka Mahallesi 240 Sokak otogar mevkisinde DSİ kanalı üzerindeki ahşap köprüden geçmeye çalışan Yusuf Saçım (52), ayağının kayması sonucu kanala düştü. Kanaldaki akıntının kuvvetli olması nedeniyle Saçım yaklaşık 2 kilometre sürüklenerek, Salı Pazarı mevkisine kadar geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Saçım'ın kanalda sürüklendiğini gören Fethiye Belediyesi Temizlik İşlerinde çalışan Bülent Balı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekibinde görevli Turgay Tutar kanala atladı. Balı ve itfaiye eri Tutar, Yusuf Saçım’ı suyun içinde yakaladı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kanala halat atılarak Saçım çıkarıldı. Sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı ve suni teneffüsü itfaiye ekipleri yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de yoğun çabasıyla Saçım yaşam döndürüldü. 112 ambulansı ile özel bir hastanede tedavi altına alınan Saçım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

“İNSANLIK İÇİN YAPTIM”

Fethiye Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan ve Yusuf Saçım'ı kurtaran Bülent Balı, “Düşen kişinin kanalda sürüklendiğini görünce onu takip etmeye başladım. Uygun bir alandan vatandaşı kurtarmak için kanala atladım. Vatandaşı yakalayıp tuttum. İtfaiye eriyle kanaldan çıkardık. İnsanlık namına yaptım. Olay yerinde çok sayıda kişi vardı ve herkes seyrediyordu. Şu anda hastanede inşallah daha iyi olur” dedi.

İHA