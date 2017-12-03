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Düğün günü karısını öldürdü

Bursa’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen koca, kına gecesinin sabahında karısını bıçaklayarak öldürdü.

15:053 Aralık 2017
Gündem
Düğün günü karısını öldürdü
Bursa’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen koca, kına gecesinin sabahında karısını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 ay önce Güllü Y.'yi ailesinden isteyen M.Y.'ye aileden olumsuz yanıt alınca genç kızla birlikte kaçtı. Geçtiğimiz günlerde Güllü Y. (22) ile M.Y. (23) resmi nikahlarını yaptıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.Y., Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde yapılan kına gecelerinin sabahında, düğünlerinin yapılacağı gün eşi Güllü Y.'yi evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile öldürdü. Güllü Y.'nin 8 yerinden bıçaklandığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi M.Y. bir tarlada polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. BURSA (İHA)

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