Düğüne 3 gün kala gelin damadı öldürdü!

İstanbul’da 2 yıl önce tanışan Ayşenur Y. ile Ali Kahveci, 1 yıl önce nişanlandı. 3 gün sonra düğünü olan çift, önceki gün tartıştı. Çıkan kavga üzerine Kahveci, Ayşenur’a elektrikli süpürgeyle vurdu. Mutfaktan ekmek bıçağını alan genç kadın, Kahveci’yi bıçaklayak öldürdü. Dehşet verici olay son 1 ay içinde kadınlar tarafından işlenen 4’üncü erkek cinayeti olarak da kayıtlara geçti.

İstanbul'da 2 yıl önce tanışan Ayşenur Y. (23) ile Ali Ayberk Kahveci bir yıl önce nişanlandı. Habertürk’ten Müslim Sariyar’ın haberine göre; nişanlı çift önceki gün sabah saatlerinde telefonda tartıştı. İddiaya göre Kahveci, nişanlısı kendisini telefonla aramadığı için önceki gün akşam saat 18.00 sıralarında, Ayşenur'un Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine gitti. Evlendikten sonra oturacakları evin anahtarını almak için gelen Kahveci ve genç kadın arasında sabah başlayan tartışma bir kez daha alevlendi. İddiaya göre Kahveci, evde bulunan elektrikli süpürgeyle nişanlısına vurdu. Bunun üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan genç kadın, Kahveci'yi karnından yaraladı. Kahveci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan genç kadın Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

‘ÇOK KISKANÇTI'

7 Temmuz Cuma günü dünya evine gireceği nişanlısı Ali Kahveci'nin çok kıskanç olduğunu belirten Ayşenur Y.'nin ifadesinde şunları dedeği öğrenildi: “Olay sabahı telefonla arayıp ‘Beni neden aramadın' diyerek tartıştı. Akşam da konuşurken bir anda tekrar ‘Sabah beni neden aramadın' diye tartışmaya başladı. Sinirlendi ve elektrik süpürgesini alıp bana vurdu. Ben de mutfaktan ekmek bıçağını

alarak rastgele sapladım.” Evde bulunan Yılmaz'ın kuzeni Fatih A. da “Yan odadaydım. İçeri girdiğimde kanlar içerisindeydi. Sonra hastaneye kaldırıldı. Ben de olayda kullanılan bıçağı ve halıyı sildim” diye ifade verince delilleri yok etmekten gözaltına alındı.

BİR AYDA DÖNDÜNCÜ ‘ERKEK’ CİNAYETİ

İstanbul'daki olay son 1 ay içinde kadınlar tarafından işlenen 4'üncü erkek cinayeti oldu. Konya'da kendisini aldattığından şüphelendiği kocasını takip eden Sevim H., kocası Ali H.'yi sevgilisi olduğu belirtilen kadınla buluştuğu evde öldürdü. Elazığ'da, 3 Haziran'da yanmış halde bulunan erkek cesedinin İsa U.'ya ait olduğu belirlendi. Dini nikâhlı eşi, kocasını çekiçle öldürdükten sonra yaktığını itiraf etti. Sinop'ta ise Necip Y. (27) çıkan tartışmada eşi Şengül Y. (27) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.