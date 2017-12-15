Dündar’dan Burak Akbay çağrısı: Bu mağduriyet sonlandırılmalı!

Bu hafta Edirne'de izleyicisiyle buluşan ‘Halk Arenası’ programında duayen gazeteci Uğur Dündar, SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik yapılan algı operasyonunu da gündeme getirdi. Dündar, SÖZCÜ'nün imtiyaz sahibi Burak Akbay için, "Çok değerli bir yurtsever, Atatürkçü ama ne yazık ki aylardır yurt dışında bir mağduriyet yaşıyor. Dileriz SÖZCÜ davasıyla ilgili dosya en kısa sürede beraatle sonuçlanır" dedi.

Duayen gazeteci Uğur Dündar, bu haftaki Halk Arenası programında basın özgürlüğüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Dündar, “Bağımsız yayıncıların sesini sizlere duyurmamızı sağlayanların başında Halk TV geliyor. Tabi ki yazılı basında da benim çalıştığım SÖZCÜ bu işin bayraktarlığını yapıyor. SÖZCÜ gazetesi Bağımsız, özgür basın denilince akla gelen ilk isimlerden biri ve bu uğrunda çok ağır bir diyet de ödüyor. Patronu Burak Akbay çok değerli bir yurtsever, Atatürkçü ama ne yazık ki aylardır yurt dışında bir mağduriyet yaşıyor. Ayrıca SÖZCÜ gazetesinin değerli muhabiri Gökmen Ulu kardeşimiz 174 gün zindanda kaldıktan sonra son duruşmada tahliye edilmişti. Dileriz SÖZCÜ davasıyla ilgili dosya en kısa sürede beraatle sonuçlanır. Adaletin ancak böyle tecelli edeceğine inanıyoruz ve yargıdan bunu rica ediyoruz” dedi.

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“MAĞDURİYET ARTIK SONLANDIRILMALI”

SÖZCÜ’nün mağduriyetinin artık sonlandırılması gerektiğini ifade eden Dündar, “İyi ki SÖZCÜ var. SÖZCÜ olmazsa, Türkiye dışarıya dönüp ‘Bizde demokrasi, basın özgürlüğü var’ cümlelerini nasıl kuracağız? Bu mümkün mü? Onun için SÖZCÜ’nün sorumlu gazetecilik anlayışıyla muhalefet yapması, Türk demokrasisi açısından korkulacak, iktidar yönünde de operasyon yapılması gereken bir yayın kuruluşu değil. Tam tersine desteklenmesi gereken, önünün açılması gereken ve Türkiye’yi dış dünyaya karşı özgür kalemler ve özgür gazetecilerin görev yaptığı bir kurum olarak temsil etmesi sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.