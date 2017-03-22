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1988 yılında Cumhurbaşkanı Kenan Evren döneminde yürürlüğe giren yönetmelik ile verilmeye başlanan nişan, ilk kez 1994 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından o dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Wałęsa'ya verildi. Demirel görev süresi boyunca 12 ülkenin devlet başkanı ve cumhurbaşkanına devlet nişanı tevcih etti.
Sonraki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanlığı döneminde yalnız o dönemdeki Çek Cumhuriyeti'nin 1. Cumhurbaşkanı Václav Havel'e nişan verildi.
2001-2006 yılları arasında hiç verilmeyen nişan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün göreve gelmesiyle yeniden verilmeye başlandı.
2013'te değiştirilen devlet nişanı ilk kez Norveç Kralı V. Harald'a verildi. 28 Ağustos 2014'te göreve başlayan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kralı I. Philippe, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kuveyt Emiri Sabah IV Al-Ahmet Al-Cabir Al-Sabah'ı devlet nişanı ile ödüllendirdi.
Toplam 27 kişiye verilen devlet nişanını, en çok ikişer ödül ile Azerbaycan, Polonya ve Suudi Arabistan aldı.
İşte dünden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı alan kişiler...
1994 yılında Polonya Cumhurbaşkanı Lech Wałęsa'ya Süleyman Demirel tarafından takdim edildi.
1997 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e Süleyman Demirel tarafından takdim edildi.
1997 yılında Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović'e Süleyman Demirel tarafından takdim edildi.
1998 yılubda Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e Süleyman Demirel tarafından takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yaklaşık 30 yıldır iktidarda kalmıştı.
1999 yılında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tuđman'a Süleyman Demirel tarafından takdim edildi.
1999 yılında Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze'ye Süleyman Demirel tarafından takdim edildi.
1999 yılında Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu'ya Süleyman Demirel tarafından takdim edildi.
1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'a Süleyman Demirel tarafından takdim edildi.
1999 yılında Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'ye Süleyman Demirel tarafından takdim edildi.
2000 yılında Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau'ya Süleyman Demirel tarafından takdim edildi.
2000 yılında Polonya Cumhurbaşkanı Aleksander Kwaśniewski'ye Süleyman Demirel tarafından takdim edildi.
2000 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jiang Zemin'e Süleyman Demirel tarafından takdim edildi.
2000 yılında Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Václav Havel'e Ahmet Necdet Sezer tarafından takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Vaclav Havel aynı zamanda Çek tiyatro yazarı, düşünce adamı, siyasetçidir.
2007 yılında Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'a Abdullah Gül tarafından takdim edildi.
2008 yılında Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'e Abdullah Gül tarafından takdim edildi.
2009 yılında Portekiz Cumhurbaşkanı Aníbal Cavaco Silva'ya Abdullah Gül tarafından takdim edildi.
2009 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e Abdullah Gül tarafından takdim edildi.
2009 yılında İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'ya Abdullah Gül tarafından takdim edildi.
2011 yılında Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye Abdullah Gül tarafından takdim edildi.
2012 yılında Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'a Abdullah Gül tarafından takdim edildi.
2012 yılında Hollanda Kraliçesi Beatrix'e Abdullah Gül tarafından takdim edildi.
2013 yılında İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf Abdullah Gül tarafından takdim edildi.
2013 yılında Norveç Kralı V. Harald'a Abdullah Gül tarafından takdim edildi.
2013 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Abdullah Gül tarafından takdim edildi.
2013 yılında Lüksemburg Büyük Dükü Henri Albert Gabriel Guillaume'ya Abdullah Gül tarafından takdim edildi.
2015 yılında Belçika Kralı I. Philippe'la Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.
2016 yılında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.
2017 yılında Kuveyt Emiri Sabah El-Ahmet El-Cabir El-Sabah'a Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.
Dünden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı alan kişiler
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