Dünya Kadınlar Günü için Google’dan anlamlı Doodle!

Dünyanın pen çok yerinde bugün kadınlar sokaklara dökülecek ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların sorunlarına dikkat çekecekler. Google da bu özel günü unutmadı ve bir Doodle hazırladı. İşte Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili detaylar...

Dünyanın pen çok yerinde bugün kadınlar sokaklara dökülecek ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların sorunlarına dikkat çekecekler. Google da bu özel günü unutmadı ve bir Doodle hazırladı. İşte Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili detaylar...

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bu özel gün için Google bir doodle yayımladı. Dünya Kadınlar Günü dünyada pek çok ülkede her yıl 8 Mart tarihinde kutlanmaktadır ve bu günün geçmişi ABD’li kadın işçilere uzanmaktadır. İşte tam adı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili detaylar…

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN 8 MART’TA KUTLANIYOR?

8 Mart 1857 tarihinde ABDnin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı.

26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarkanın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Martın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı ve değişen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda kutlanıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921de Moskovada gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansında gerçekleşti. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletlerinde de kutlanmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Martın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etti. Birleşmiş Milletlerin sitesinde günün tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın New Yorkta ölen işçilerin anısına yapıldığının yazılmamıştır.

TÜRKİYE’DE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Türkiye’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı programından Türkiye’nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında Türkiye 1975 Kadın Yılı kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı.