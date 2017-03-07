Doğmamış kızın babasına yazdığı mektup sosyal medyayı salladı!

Doğmamış bir kız çocuğunun babasına seslendiği bu kısa film dünyayı ağlatıyor. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor...

Doğmamış bir kız çocuğunun babasına seslendiği bu kısa film dünyayı ağlatıyor. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor...

Norveçli yardım kuruluşu Care kadına yönelik şiddete dikkat çekmek üzere bambaşka bir açıdan bakmamızı sağlayan bir kısa film çekmiş. Film bir kızın doğmadan önce babasına yazdığı mektubu anlatıyor.

Film boyunca bir genç kızın sesinden dünyanın her yerinde, bütün kadınların karşı karşıya kalabileceği sorunlar dile getiriliyor.

Duygusal ya da fiziksel kadına şiddeti engellemesini babasından rica ediyor. Genç kızın, onu her şeyden koruyan babasından asıl istediği şiddetten koruması…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedir?

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.Türkiye’de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı .

Neden 8 Mart? 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

Türkiye’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Türkiye’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. “Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı” programından Türkiye’nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında “Türkiye 1975 Kadın Yılı” kongresi yapıldı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlanmaya devam edilmektedir.