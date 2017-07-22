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Duş sonrası klimalı odada yatan genç hayatını kaybetti

Adıyaman’da soğuk su ile duş aldıktan sonra klimalı odada yatan genç yoğun bakımda süren 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

17:4922 Temmuz 2017
Gündem
Duş sonrası klimalı odada yatan genç hayatını kaybetti
Adıyaman’da soğuk su ile duş aldıktan sonra klimalı odada yatan genç yoğun bakımda süren 35 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hava sıcaklığının yüksek olduğu Adıyaman'da, Eyüp Burak Yakışık (19) adlı genç havuzda yüzdükten sonra eve gelerek soğuk su ile duş alıp, klimalı odada yattı.

Yaklaşık 1 saat sonra uyanan ve kendisini iyi hissetmeyen genci hastaneye kaldırdı. Acil servisten yoğun bakım servisine alınan Eyüp Burak Yakışık, ambulans uçak ile Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücudunun tamamına yayılan enfeksiyon nedeniyle organlarının büyük bir çoğunluğu iflas eden Eyüp Burak Yakışık, 35 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'nde kılındıktan sonra toprağa verildi.İHA

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