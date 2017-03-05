Düşen Suriye uçağından paraşütle atlayan pilot bulundu

Hatay'ın merkez ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye savaş uçağının paraşütle atlayan pilotu sabaha karşı bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait MİG 21 tipi savaş uçağı, akşam saatlerinde Hatay’ın Samandağ İlçesi’ne düştü. Uçağın enkazına ulaşıldığını açıklayan Hatay Valisi Erdal Ata, uçağın kokpit bölümünün boş olduğunu, pilotların atlayarak kurtulduğu kanaatini taşıdıklarını söyledi. Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Ahrar Al Şam grubu ise sınıra yakın İdlip bölgesinde uçağı ateş açarak düşürdüklerini iddia etti. Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde bir savaş uçağının düştüğü ve pilotların paraşütle atladığı ihbarı yapıldı. İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi. ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatmıştı.

9 SAAT SONRA BULUNDU

Görgü tanıklarının ifadesine göre paraşütle atladığı belirlenen pilotunun paraşütü Altınözü İlçesi’nin kırsal kesimdeki Fatikli Mahallesi’nde uçağın düştüğü alandan yaklaşık 40 kilometre güneyde bulundu. Paraşütün bulunması ardından arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bölgenin yağışlı olması ve toprağın çamur halde olması nedeniyle arama çalışmalarını ağır şartlar altında sürdürdü.

Altınözü İlçesi Fatikli Mahallesi kırsal kesimindeki özellikle yüksek kesimlere ve tepeliklere yönelik aramalarını yoğunlaştıran jandarma ve polis özel harekat ekipleri 9 saatlik çalışma ardından paraşütün bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre uzağında uçağın pilotunu bitkin halde buldu.

Suriyeli olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan pilot ilk olarak Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü, burada ambulansa alınan ve ilk müdahalesi yapılan pilot, ardından eskort eşliğinde Hatay Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Bu arada düşen uçağın tek kişilik olduğu ve uçakta başka kimse olmadığı anlaşılınca bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, Hatay’ın Suriye sınırından düşen uçakla ilgili, “Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor” dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitinginin ardından Valiliği ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Hatay’ın Suriye sınırında düşen uçakla ilgili, “MİG-23 uçağı düştü. Pilotun atladığı tahmin ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın Suriye topraklarına pilotun muhtemelen ya Türkiye tarafına ya da Suriye tarafına düştüğü varsayılıyor. Samandağ Yaylacık mevkiinde meydana geliyor. Durum bundan ibaret. Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Rus haber ajanslarına konuşan Suriyeli bir askeri kaynak, Hatay’ın Samandağ ilçesi yakınlarında düşen savaş uçağının eski olduğuna işaret ederek, “Teknik arıza nedeniyle düşme olasılığı yüksek” değerlendirmesinde bulundu. Doğrulanmayan ilk bilgilere göre MİG 23 uçağının Suriye lider Esad'a karşı savaşan Ahrar uş-Şam örgütü tarafından düşürüldüğü iddia ediliyor.

HATAY VALİSİN'DEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Erdal Ata, düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldığını açıkladı. Yaylacık civarında Amanos Dağları eteğinde bulunan uçağın kokpit bölümünün boş olduğunu pilotların atlayarak kurtulduğu kanaatini taşıdıklarını belirten Vali Ata, “Jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz. Hem jandarma hem emniyet hem de AFAD ekiplerimiz pilotları arama kurtarma çalışmaları yapıyor” diye konuştu. Uçağın enkazının bulunduğu bölge jandarma tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölge giriş çıkışlara kapatıldı.

MUHALİFLERİN ATEŞ AÇTIĞI İDDİASI

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Ahrar Al Şam grubu Esad Rejimine ait uçağı Türkiye sınırına yakın İdlip bölgesinde ateş açarak düşürdüklerini iddia etti. Yerel kaynaklar, Hama hava üssünden kalkan Esad Rejimine ait savaş uçağının alçalmakta olduğu sırada muhalifler tarafından hava savunma mermisiyle vurulduğunu, Türkiye sınırı Hatay’ın Samandağ ilçesine yakın bölgede uçağın düştüğünü, uçakta bulunan pilotun paraşütle atlayarak canını kurtardığını öne sürdü. DHA /İHA