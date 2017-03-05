Düşen uçakla ilgili Suriye’den ilk açıklama

Suriyeli bir kaynak, Hatay’da düşen Suriye uçağıyla ilgili olarak “Teknik arıza nedeniyle düşme olasılığı yüksek” dedi.

Suriyeli bir kaynak, Hatay’da düşen Suriye uçağıyla ilgili olarak “Teknik arıza nedeniyle düşme olasılığı yüksek” dedi.

Suriyeli bir kaynak, Hatay'da düşen Suriye uçağıyla ilgili olarak “Teknik arıza nedeniyle düşme olasılığı yüksek” dedi.

Rus haber ajanslarına konuşan Suriyeli bir askeri kaynak, Hatay'ın Samandağ ilçesi yakınlarında düşen Suriye'ye ait savaş uçağının eski olduğuna işaret ederek, “Teknik arıza nedeniyle düşme olasılığı yüksek” değerlendirmesinde bulundu.

Bölge sakinlerinden gelen ihbarı değerlendiren yetkililer, bir savaş uçağının düştüğünü tespit etmişti. MİG tipi olduğu açıklanan uçağın enkazında yapılan çalışmalarda kokpit bölümünün boş olduğu belirlenmişti.