Düşünce ölümden kurtulan mucize kadın konuştu

Eskişehir'de karda kayıp yere düşen ve arkasından gelen kamyonetin altında kalarak ölümden dönen evli 3 çocuk annesi 41 yaşındaki Bilge Yıldız, olayın şokunu halen atlatamadığını söyledi.

Olay geçen cumartesi sabahı Huzur Mahallesi Sevinç Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir marketin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda Bilge Yıldız karla kaplı yolda yürürken aniden kayıp yere düşüyor. Arkadan gelen kamyonet de düşen Bilge Yıldız’ı altına alıp metrelerce sürüklüyor. Yıldız, çevreden koşanların yardımı ile kamyonet altından çıkarılıyor.

KORNA ÇALINCA DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞ

Olayın şokunu halen üzerinden atamadığını söyleyen Bilge Yıldız, olay günü evden markete alışveriş için çıktığını söyledi. Yokuş aşağı yürüdüğünü belirten Yıldız yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Gayet iyi adımlarla yukarıdan aşağıya doğru yürüyordum. Bana çarpan aracı yukarıda yalpalarken görmüştüm. Yavaş yavaş yürüyordum. Birden çok ağır bir şekilde korna sesiyle arkamı dönmeye kalmadan dengemi kaybedip düştüm. Sonra arabanın hızla üstüme doğru geldiğini fark ettim. Kendimi artık bıraktım. Yapacak bir şeyim yoktu. Ne olacaksa olsun dedim. Düz düştüğüm halde, yüzüstü karşımda esnaflar herkes bana bakıyordu. ‘Kurtarın beni’ çığlıklarını attım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bir panik hali. Sonra ben aklımda market olduğu için ısrar etiler o kişiler hastaneye bırakalım dediler. Ben olayı bilmediğim için, görüntüleri izleyince daha kötü oldum. Gittim markete alışverişimi yaptım, beni yukarı kadar bıraktılar, evimin olduğu semte kadar bıraktılar.”

‘BİR MUCİZE’

Akşam saatlerinde evde ağrıları artınca hastaneye gittiğini belirten BilgeYıldız, “Allah’a binlerce kez şükrediyorum. O arabanı altından sağ da çıkamayabilirdim. Yetkililer ve o kişilerin de artık sesimi duymasını istiyorum. Şu an halen şokun içerisindeyim. O anda birkaç yerimde yaralar meydana geldi. Sırt üstü düşünce araba beni altına alıp, tekerleğinin kafamı kurtardığını söylüyorlar. Ben tabi orasını hatırlamıyorum. Sadece bir an nefessiz kaldığımı hissettim. Bana bakanlara 3 tane çocuğumun olduğunu söyleyerek, ‘ne olursunuz kurtarın beni’ dedim. Sağ olsun buradaki esnaf arkadaşlar, çevreden koşan insanlar sayesinde kurtuldum. Onlara binlerce kere teşekkür ediyorum. Hayatım bu şekilde bir mucize” dedi.

‘KAÇACAK YERİM YOKTU’

Yolun kenarında yürürken aracın altında kaldığını belirten Bilge Yıldız “Orada yolun ortasında değildim. Kaçacak bir yerim hiç yoktu. Araba beni yukarıdan sürükleyince, orada duran kar yığınının beni kurtardığını söylüyorlar. Ben tabi görüntüleri izledikçe yeni yeni şeyler görüyorum, daha sonrasını hatırlamıyorum zaten. Şikayetçi olmadım. Onlar mutlaka izlediler, üstü kapalı kalsın istemiyorum. Çocuklarım bu konuda bana çok kızıyorlar. Ben aslında bana kalsa eşime bile söylemeyecektim. O anda nasıl bir psikolojiye girdim bilmiyorum. Olay yerini gördükçe hala korkuyorum. Çocuklarım için büyük ihtimal şikayetçi olacağım” diye konuştu.

Bu arada, olayın meydana geldiği Sevinç Caddesi’nde belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde kar temizleme çalışması yaptıkları dikkat çekti. Vatandaşlar, Bilge Yıldız’ın aracın altında kalması olayından sonra belediye yetkililerin bölgeye iş makinelerini gönderdiklerini söyledi.