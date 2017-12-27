Düzce’ye 3 saatte gidilebilirken, Beylikdüzü için tahmini varış 2.5 saat!

Mesai bitiminde İstanbul’da trafikte yoğun anlar yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakası çıkışından Beylikdüzü’ne gidecek sürücüler için tahmini varış süresi 2 saat 30 dakika olarak verilirken, aynı noktadan 181 kilometre uzaklıktaki Düzce iline 3 saatlik tahmini varış süresi hesaplanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğunu gösteren uygulamasından yoğunluk yüzde 61 olarak görünse de kritik noktalardaki devam eden inşaatlar nedeniyle 30 kilometrelik yolu 20 dakikada alan sürücüler bu noktalarda bir saate yakın bekliyorlar. Basın Ekspres Caddesi'ne paralel Halkalı'da devam eden metro inşaatları nedeniyle vatandaşlar bir kilometrelik yolu 20 dakika gibi uzun bir sürede alıyorlar. E-5'te Şirinevler İncirli arasındaki bir aydır devam eden yol çalışması nedeniyle yoğunluk trafiği olumasuz yönde etkiliyor. Öte yandan bu gece (28 Aralık) 00:30-04:30 arasında Unkapanı'nda bulunan Atatürk Köprüsü de yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

DÜZCE'YE 3, BEYLİKDÜZÜ'NE 2.5 SAATTE VARILIYOR

Maslak-Halkalı arası 1 saat 10 dakika, Mecidiyeköy-Üsküdar arası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kullanılarak 1 saat 20 dakika sürede geçilebiliyor. Öte yandan TEM Mahmutbey gişelerde her iki yönde de yoğun trafik görülüyor. Ayrıca E-5'te Anadolu-Avrupa yönünde köprü çıkışından itibaren Beylikdüzü'ne kadar trafik yoğunluğu sürüyor. Aynı yönde E-5'ten Beylükdüzü'ne gidecekler için tahmini seyahat süresi 2 saat 16 dakika oldu. Avrupa'dan Anadolu Yakası yönünde FSM Köprüsü'nü kullanarak Düzce iline ise 3 saat tahmini varış hesaplanıyor.