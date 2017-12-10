E-5’te bir araç takla attı!

E5 otoyolu Edirnekapı mevkiinde kontrolden çıkan ticari taksi, bir araca çarpıp yan yattı. Kazada ticari taksi sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. attı

Edinilen bilgiye göre, E5 otoyolunda seyreden 43 TFL 18 plakalı ticari taksi, Edirnekapı mevkiinde kontrolden çıkarak bir araca çarpıp yan yattı. Kazada ticari taksi sürücüsü C.Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralı şoför olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, devrilen araç itfaiye ekiplerinin çalışması ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle E5 otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL (İHA)