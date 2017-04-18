E-5’te patenci gençlerin ölümüne yolculuğu kamerada

Beylikdüzü'nde 8 patenci genç hem trafiği hem kendi hayatlarını tehlikeye attı. E-5 Karayolu üzerinde araçların arasında hızla ilerleyen gençlerden biri düşerek yaralandı. Gencin otoyolun kenarına düşmesi faciayı önlerken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beylikdüzü D-100 Karayolunda 8 patenci gencin tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. Yoğun trafiğe aldırış etmeden tehlikeli şekilde ilerleyen gençler hem kendilerini hem de sürücülerin hayatlarını tehlikeye soktu. Araçların arasında yokuş aşağı hızla ilerleyen gençler yürekleri ağza getirdi. Bazı sürücülerinde gençlere tepki gösterdiği görüldü.

Patenli gencin düşüşü saniye saniye kameralara yansıdı

Yoğun trafikte hızla ilerleyen patenli gençlerden biri kontrolünü kaybederek düştü, sürüklenen genç yol kenarındaki beton bariyere çarpmaktan son anda kurtuldu. Gençler bu tehlikeli yolculuğu görüntüleyen İHA muhabirine yaptıklarını tehlikeli olmadığını anlattı. Düşüp yaralanan arkadaşı için ise “olur böyle şeyler arada” dedi. Daha sonra ise aynı genç görüntü alınmasına tepki gösterdi. Elinden yaralanan genç için arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genci hastaneye götüreceği sırada bir başka gencin parmağı ambulans kapısına sıkıştı. 2 genç aynı ambulansla Avcılar Devlet Hastanesine götürüldü. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde gençler araçların arasından patenleriyle hızla ilerliyor. Sürücüler ise gençlere tepki gösteriyor. Bu sırada bir patenci dengesini kaybedip hızla yere düşüyor. Daha sonra olay yerine gelen ambulansla yaralı patenci ve kapıya parmağı sıkışan arkadaşı hastaneye götürülüyor.iHA