E-devlet giriş nasıl yapılır? İşte E-devlet Kapısı yeni hizmetler

E-devlet Kapısı uygulamaya konulan yeni hizmetleri duyurdu. E- devlet Kapısı aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları devlet tarafından verilen hizmetlere internet üzerinden erişebiliyorlar. E- devlet giriş işlemi nasıl yapılır? E- devlet Kapısı giriş işlemi ve E- devlet tarafından uygulamaya konan yeni hizmetler haberimizde…
E- devlet Kapısı hizmetlerinden faydalanmak için öncelikle www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmak gerekiyor. Ardından sisteme kayıt olmak gerekmektedir. E- devlet şifresi ilk önce PTT’den 2 lira karşılığında alınmaktadır. Giriş sayfasındaki formu doldurduktan sonra kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E- devlet üzerinden SGK dökümü, mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı sorgulama başta olmak üzere birçok resmi işlemlerinizi devlet dairesine gitmenize gerek kalmadan halledebilirsiniz.
E- Devlet yeni hizmetlerini uygulamaya koydu bu hizmetler şöyle:
1 – Personel Alımına İlişkin İş Başvurusu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
2 – Şikayet ve Beğeni Bildirimi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
3 – Organ ve Doku Nakil Listesi Sorgulama, Sağlık Bakanlığı
4 – Sahibi / Ortağı / Yetkilisi Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
5 – Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka), Gelir İdaresi Başkanlığı
E DEVLET NEDİR?
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.