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E-devlet giriş nasıl yapılır? İşte E-devlet Kapısı yeni hizmetler

E- devlet Kapısı nasıl giriş yapılır sorusu resmi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. E- devlet Kapısı sayesinde birçok işlem devlet dairesine gitmeden yapılabiliyor. E- devlet tarafından yapılan yeni duyuruya göre vatandaşlar organ ve doku nakil listesi sorgulama ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na şikayet ve beğeni bildirimi işlemlerini internet üzerinden yapabilecekler. Peki e- devlet giriş işlemi nasıl yapılır? E- Devlet Kapısı giriş sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte cevabı...

23:338 Aralık 2017
Gündem
E-devlet giriş nasıl yapılır? İşte E-devlet Kapısı yeni hizmetler
E- devlet Kapısı nasıl giriş yapılır sorusu resmi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. E- devlet Kapısı sayesinde birçok işlem devlet dairesine gitmeden yapılabiliyor. E- devlet tarafından yapılan yeni duyuruya göre vatandaşlar organ ve doku nakil listesi sorgulama ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na şikayet ve beğeni bildirimi işlemlerini internet üzerinden yapabilecekler. Peki e- devlet giriş işlemi nasıl yapılır? E- Devlet Kapısı giriş sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte cevabı...

E-devlet Kapısı uygulamaya konulan yeni hizmetleri duyurdu. E- devlet Kapısı aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları devlet tarafından verilen hizmetlere internet üzerinden erişebiliyorlar. E- devlet giriş işlemi nasıl yapılır? E- devlet Kapısı giriş işlemi ve E- devlet tarafından uygulamaya konan yeni hizmetler haberimizde…

E-DEVLET GİRİŞ

E- devlet Kapısı hizmetlerinden faydalanmak için öncelikle www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmak gerekiyor. Ardından sisteme kayıt olmak gerekmektedir. E- devlet şifresi ilk önce PTT’den 2 lira karşılığında alınmaktadır. Giriş sayfasındaki formu doldurduktan sonra kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E- devlet üzerinden SGK dökümü, mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı sorgulama başta olmak üzere birçok resmi işlemlerinizi devlet dairesine gitmenize gerek kalmadan halledebilirsiniz.

e-devlet-ekrani

E- Devlet yeni hizmetlerini uygulamaya koydu bu hizmetler şöyle:

1 – Personel Alımına İlişkin İş Başvurusu,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı

2 – Şikayet ve Beğeni Bildirimi,  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

3 – Organ ve Doku Nakil Listesi Sorgulama,  Sağlık Bakanlığı

4 – Sahibi / Ortağı / Yetkilisi Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

5 – Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka), Gelir İdaresi Başkanlığı

E DEVLET NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

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