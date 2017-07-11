Edirne Valisi Günay Özdemir, 15 Temmuz anma etkiliğinde gözyaşlarına hakim olamadı

Edirne'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlik kapsamında, geçen yıl 8 Haziran'da PKK'lı teröristlerin Mardin'in Midyat İlçesi'nde düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Nefize Özsoy'un kabrini ziyaret eden Edirne Valisi Günay Özdemir, duygulanıp, gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde etkinlikleri kapsamında Mardin’in Midyat İlçesi Emniyet Müdürlüğü’ne geçen yıl Haziran ayında PKK’lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Nefize Özsoy mezarı başında anıldı. Anmaya Vali Günay Özdemir, Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan şehit Özsoy’un annesi Hafize, babası Süleyman Çetin ile Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Edirne Kestanelik Mevkii Yeni Mezarlık Şehitliği’nde Nefize Özsoy’un kabrine Vali Günay Özdemir’in Türk bayraklı çiçek bırakmasıyla başlayan anma programında, Selimiye Camisi imamı Yusuf Serenli Kuran okudu. Bu sırada Edirne Valisi Günay Özdemir ve baba Süleyman Çetin’in duygulandığı görüldü. Vali Özdemir, gazetecilere açıklama yaptığı sırada göz yaşlarına hakim olamadı.

15 Temmuz’un Türkiye’nin başına gelmiş en büyük felaket olduğunu belirten Özdemir, “15 Temmuz geçen yıl Türkiye’nin başına tarih boyunca başına gelebilecek en büyük felaketti. Halkımızın büyük bir gayreti vatanına, bayrağına, cumhuriyete, Atatürk’e sahip çıkarak gerçekten ciddi bir savaş verildi” dedi.

Özdemir, “Tankları kovalayan millet olarak” diyerek konuşmasına devam ettiği sırada göz yaşlarına daha fazla hakim olamayarak ağladı. Konuşmasına bir süre ara veren Özdemir, “Tankları kovalayan millet olarak Türk milleti tarihe geçti. Bu vatan için şehit olan şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Biz o şehitlerimize, o gazilerimize laik olabilmek için görev yapmaya çalışıyoruz, inşallah laik oluruz. Rabbim bir daha bu günleri göstermesin” diye konuştu. Açıklamanın ardından Vali Özdemir ve beraberindekiler, Selimiye Camisi’nde 15 Temmuz Şehitleri için okunan mevlide katıldı. (DHA)

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