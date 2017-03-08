Edirne’de 477 kilo domuz eti ele geçirildi

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde Yunanistan'dan yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden kayıklarla ülkeye sokulan 477 kilo domuz eti ve 169 kilo peynir ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan’dan yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden kayıklarla ülkeye sokulan domuz eti ve peynirin İstanbul’a götürtüleceği ve burada lüks restoranlara satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, Keşan- Malkara karayolunda takibe aldıkları S.D. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 477 kilo domuz eti ve et ürünü ile 169 kilo peynir ele geçirildi. Kaçak domuz eti ve peynire el konulurken, sürücü S.D. gözaltına alındı. Et ve peynirler, imha edilmek üzere Keşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. serbest bırakıldı.

DHA