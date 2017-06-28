Efes Antik kentinde tartışma yaratan fotoğraflara açıklama geldi

İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki tarihi Efes antik kentine konan çok sayıda yemek masası fotoğraflarının sosyal medyada yayımlanmasıyla tarihi kentte düğün organizasyonlarının yapıldığı iddiasıyla tepkiler yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir İl Kültür Müdür Vekili Kağan Erge, kesinlikle düğün, nişan ya da sünnet gibi organizasyonlara izin verilmediğini, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların, müze müdürlüğü ve bakanlığın onay verdiği faaliyetlerini yapabildiğini, bunun da turizm hizmetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Selçuk’taki tarihi Efes Antik Kenti’nde çekildiği açıklanan yemek organizasyonuna ait fotoğraflar, sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Tarihi bir alanda bu tür organizasyonlara nasıl izin verildiği notuyla paylaşılan fotoğraflar, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından da kendi sayfalarında yayımlandı. Tarihi alanlardaki bu tür faaliyetlere karşı, tepkiler geldi, tartışma büyüdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlar hakkında yorumlarda bulundu.

“BELLİ KURALLARA GÖRE İZİN VERİLİYOR”

Konuyla ilgili olarak İzmir İl Kültür Müdür Vekili Kağan Erge, DHA muhabirine telefonda açıklama yaptı. Fotoğrafın doğru olduğunu söyleyen Kağan Erge, bu tür tarihi alanlarda kesinlikle düğün, nişan ya da sünnet gibi organizasyonlara izin verilmediğini vurguladı. Kültür Bakanlığı’nın internet sitesinde de, bu tür tarihi alanlarda faaliyetler için hem kuralların ve başvuru koşullarının bulunduğunu hem de fiyatlandırmanın olduğunu anlatan Erge, “Her önüne gelen buralarda organizasyon yapamıyor. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar, sınırlı sayıda olmak şartıyla, yemek ya da kokteyl tarzı faaliyet yapabiliyorlar. Ancak bu da Efes Müze Müdürlüğü ve bakanlığın onay verdiği faaliyetler için geçerli. İzinden sonra bir protokol yapılıyor ve müze görevlilerinin gözetiminde organizasyon gerçekleştiriliyor” dedi. Erge, bu uygulamanın sadece Efes için değil, farklı organizasyonlar ile başka alanlar içinde bakanlığın belirlediği kurallar çerçevesinde geçerli olduğunu söyledi. (DHA)