Ege’de kuzu çevirmeden sonra ‘denizaltılı’ tahrik!

18 adamızı işgal eden Yunanistan, Lozan ve Paris antlaşmalarına aykırı olmasına karşın Meis Adası’na hem 700 asker yerleştirdi, hem de denizaltı yanaştırdı. Ankara ise yine sessiz kaldı

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de tahrikleri son bulmuyor. İzmir, Aydın, Muğla il sınırlarında bulunan 18 adayı ve bir kayalığı bayrağını çekip silahlandıran, son olarak Türkiye'ye ait Eşek Adası'nda kuzu çevirme partisiyle işgali kutlayan Yunanistan yeni bir skandala imza attı. Yunanlar, Antalya'nın Kaş İlçesi'nin burnunun dibinde yer alan Meis Adası'nda ilk kez ‘denizaltılı gösteri' yaptı.

1923 tarihli Lozan Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Antlaşması'na göre Meis'in askersiz kalması gerekirken, Yunan ordusunun elindeki Poseidon sınıfı dört denizaltıdan biri olan ‘Amfitriti', adayı ziyaret edip, bölgedeki bir şamandıraya bağlandı. Yüksekliği 11.35 metre olan Amfitriti, uzaktan kontrollü ve güdümlü torpidoları ile satıh hedeflerini ve denizaltıları vurma yeteneğine sahip. Ziyaretin fotoğrafları Yunan Deniz Kuvvetleri'nin internet sitesinde de yayınlandı.

KARAKOL GEMİSİ DE BÖLGEDE

Son dönemde Yunanistan'ın Meis Adası bölgesinde askeri hazırlıklarını artırması dikkat çekiyor. Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos ve beraberindeki heyet 5 Aralık 2016'da Meis Adası'ndaki limana bağlı DEGIANNIS adlı torpido botunu ziyaret etmişti. Bu gemi, Meis Adası'nın etrafında seyir ve karakol görevleri yapıyor. Meis Adası'ndaki deniz unsurlarına ilave olarak yaklaşık 700 askerden oluşan bir Yunan tabur görev kuvveti de var. Taburun kuruluşunda muharebe destek ve hizmet destek birlikleri de bulunuyor.

‘BU DURUM KABUL EDİLEMEZ'

Yunanistan'ın bu meydan okumasını Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Albay Ümit Yalım, SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi: “Meis Adası'nın gayri askeri statüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanılmış bir hakkıdır. Yunanistan, Meis Adası'nı kara ve deniz üssü olarak kullanırken, taraf olduğu antlaşmaları ihlal ederken, AKP hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı'nın sessiz ve tepkisiz kalması asla kabul edilemez.”