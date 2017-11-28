Egemen Bağış: “Hepimiz güvende olmadıkça aslında hiç birimiz güvende değiliz”

8. Boğaziçi Zirvesi ön tanıtım toplantısında konuşan eski bakan Egemen Bağış, güvenliği ve göçün ticareti de etkilediğini belirterek, “Hepimiz güvende olmadıkça aslında hiç birimiz güvende değiliz. İstanbul güven olmadıkça, Lizbon, Paris ve Berlin’in güvende olduğunu hiç kimse iddia edemez” dedi.

Uluslararası iş birliği ve sürdürülebilir diyaloğa katkı için düzenlenen 8. Boğaziçi Zirvesinin ön tanıtım toplantısı İstanbul Beşiktaş'taki bir hotel de gerçekleştirildi. Toplantıya, AB eski Bakanı ve Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Eş Başkanı Egemen Bağış, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AB’nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitri Avramopoulos UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve davetliler katıldı.

“Hepimiz güvende olmadıkça aslında hiç birimiz güvende değiliz”

Toplantıda bir konuşma yapan Egemen Bağış, Boğaziçi Zirvesinin sadece iş dünyası ile iş adamlarının bir araya getiren zirve olmadığını ifade etti. Bağış, “Bunun güvenlik ile alakası hepimiz biliyoruz ki aslında güvenlik ve göç her şeyi etkilediği gibi ticareti de etkiler. Hepimiz güvende olmadıkça aslında hiç birimiz güvende değiliz. İstanbul güven olmadıkça, Lizbon, Paris ve Berlin'in güvende olduğunu hiç kimse iddia edemez. Diyarbakır güvende olmadıkça Lion, Brüksel ve Atina'nın güvende olduğunu kimse söyleyemez. Artık gerçekten çok daha entegre bir dünyada yaşıyoruz” dedi.

“Zirvenin yankıları dünyanın her yerinden duyacağız”

Boğaziçi Zirvesinin önemine de değinen Bağış, “Boğaziçi Zirvesinin 8'incisi gerçekten çok enteresan sahnelere imkan verecek. Bu akşam ki yemekte bile masamızda normalde birbirleriyle görüşmeyen bir Suudi ve Katarlı Bakan aynı masayı paylaştı. Bu da gerçekten Türkiye'nin ve İstanbul'un barış konusunda ne kadar önemli küresel bir merkez olduğunu ortaya koyuyor. Zirve hem iş dünyasını hem siyaset dünyasını hem de kültür dünyasını bir araya getiriyor. Türkiye doğunun en batılı, batının en doğulu ülkesi olarak, İstanbul'da Asya’nın en Avrupalı, Avrupa’nın da en Asyalı şehri olarak böyle bir zirve için mükemmel bir merkezdir. Ümit ediyorum ki zirvenin yankıları dünyanın her yerinden duyacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantıda bir açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Valisi Vasip Şahin de, İstanbul'da bu zamana kadar gerçekleştirilen, ekonomik, finansal ve kültürel gelişimleri anlattı.

İHA