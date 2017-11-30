Egemen Bağış zirvede konuştu! Zarrab davasına değindi mi?

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP)'nun İstanbul'da düzenlediği '8. Boğaziçi Zirvesi'nin bugünkü 'Avrupa'nın Ortak Geleceğine Yatırım; Yapıcı Vizyon ve Somut Eylem Zamanı' başlıklı oturumunda konuştu. Bağış, ABD'de devam eden ve davanın 'eski sanığı yeni tanığı' Reza Zarrab'ın kendisi hakkındaki iddialarına dair bir açıklama yapmadı.

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tutuklu olarak yargılandığı davanın 2. duruşmasında, Reza Zarrab’a mahkeme salonunda eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın fotoğrafı gösterilmiş, Zarrab da Bağış’ı tanıdığını söylemişti. Zarrab, Aktif Bank’ta hesap açmak için ilk girişiminin başarısız olmasının ardından Egemen Bağış’ın aracı olarak Aktif Bank CEO’su ile kendisi arasında görüşme ayarladığını anlatmıştı. Zirvede konuşma yapan Egemen Bağış’ın hakkındaki dile getirilen bu iddialara yönelik bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP)’nun İstanbul’da düzenlediği ‘8. Boğaziçi Zirvesi’nin son gününde ‘Avrupa’nın Ortak Geleceğine Yatırım; Yapıcı Vizyon ve Somut Eylem Zamanı’ başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumun açılış konuşmasını Egemen Bağış yaptı. Egemen Bağış, yeni yapılan yapılan bir ankete göre olan biten herşeye rağmen, Türk kamuoyunda Türkiye’nin AB üyesi olmasına yönelik yüzde 30’un biraz üzerinde desteğin olduğunu, 2003, 2004, 2005’te bu oranın yüzde 78 oranında olduğunu söyledi. Son zamanlarda her iki taraftan da tutulmayan sözlerin görüldüğünü, bunun da kamuoyunun görüşüne yansıdığını aktaran Bağış, yine de bu yüzde 30’un biraz üzerindeki rakamın biraz daha düşük olacağını sandığını dile getirdi.

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“HALK VİZE REJİMİNDEN DOLAYI KENDİLERİNE HAKARET EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR”

Egemen Bağış, AB’ye vizesiz seyahat edilebilmesi konusuna değinerek şunları söyledi:

“Bu ülkedeki halk, vize rejiminden dolayı kendilerine hakaret edildiğini düşünüyor. Bizler, Avrupa çapında serbest bir şekilde seyahat etmek istiyoruz. Kanaatimizce bu bizim hak ettiğimiz bir hak. Çünkü 1996’dan beri Gümrük Birliği’ndeyiz. Ürünlerimiz serbest olarak dolaşabiliyor. Vatandaşlarımızın dolaşamaması son derece mantık dışıdır. Aslında buna yaklaşıyorduk; sayın komiser son dönemece girdiğimizi söyledi. Ancak Türkiye’nin terörü önleme kanunlarının çok katı olduğunu ve yumuşatılması gerektiğini ifade etti. Şimdi, bu tezi savunurken Birleşik Arap Emirlikleri’ni ‘Şengen’e davet ettiler. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları herhangi bir vize olmaksızın Avrupa ülkelerine seyahat ediyorlar. Bu da Türkiye kamuoyunda başka soru işaretlerini getiriyor.”

“GEÇ KALINDI”

Egemen Bağış, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında AB’nin tutumunu eleştirdi. Bağış, “Bu ülkede bir darbe girişimi yaşandı. 15 Temmuz gecesi dört savaş uçağı tarafından Meclisimiz defalarca bombalandı. Demokrasinin merkezi olan AB bu saldırıyı lanetlemeye tenezzül dahi etmedi. Sadece ertesi sabah bunu yaptı. Aylar boyunca Avrupa’nın üst düzey temsilcilerin hiç kimse Türkiye’ye gelmeye tenezzül etmedi. Aynı komiser beyefendi 1 ay sonra lanetlemeye geldi. Biz geç kalındığını düşünüyoruz. Avrupalı dostlarımız daha ertesi sabah orada olmalıydı” dedi.

“BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRMEK BUGÜN BİRAZ HAVALI GÖRÜNÜYOR”

“Bütün zorluklara rağmen ne AB’nin ne Türkiye’nin bu süreçten vazgeçmek gibi bir lüksleri yok” diyen Bağış, “AB süreci Türkiye ve Avrupa için de iyi bir süreç. Ama şu anda birbirimizi eleştirmek bugün biraz daha havalı görünüyor. Kamuoyuna yansıyor. Ama ben yine iyimserliğimi muhafaza ediyorum. İnsanoğlunun tarihçesine baktığımızda AB, en önemli barış projesi olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

MÜLTECİ KRİZİ VE GÜVENLİK SORUNLARI ELE ALINDI

Egemen Bağış’ın konuşmasının ardından gerçekleşen ve Prof. Dr. Gül Günver Turan’ın moderatörlüğünü yaptığı oturuma ise Romanya Dışişleri Bakan Yardımcısı George Ciamba, İngiltere’nin eski Türkiye Büyükelçisi ve Ankara İngiliz Esntitüsü Başkanı David Logan, Avrupa Akımı Başkanı Pier Virgilio Dastoli, Stockholm Üniversitesi Türk Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Paul Levni, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas konuşmaca olarak katıldı. Oturumda başta AB mülteci krizi ve güvenlik sorunları olmak üzere gündemde yer tutan konuları konuşarak, çözüm önerilerinde bulundular. (DHA)