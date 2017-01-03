Eğlence hayatında terör yası!

Ünlü gece kulübü Reina'da yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan terör saldırısı tüm Türkiye'yi olduğu kadar eğlence sektörünü ve sokakları da sessizliğe büründürdü. Korkunç saldırıda yaşamını yitirenlerin ardından birçok mekân kapılarını açmadı
2017 yılın ilk saatlerinde tüm Türkiye’yi yasa boğan terör saldırısının ardından İstanbul sokakları ve eğlence mekânları karanlığa gömüldü.
FOTO: SOZCU / KARAKÖY MADEO
FOTO: SOZCU/ Arnavutkoy Alexandra
39 kişinin yaşamını yitirdiği 65 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısının ardından eğlence mekanları kapılarını açmazken, vatandaşlar da evlerinde kalmayı tercih etti.
FOTO: SOZCU/ ASMALIMESCİT ÇİLEK
Kadıköy, Beşiktaş gibi semt haraketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde sakinlik dikkat çekti.
FOTO: SOZCU / Reina Ortakoy
FOTO: SOZCU / Bebek – Bebek Lokal
Etiler, Bebek, Arnavutköy, Ortaköy, Nişantaţı, Cihangir, Asmalımescit ve Karaköy’deki mekânların tamamına yakını kepenklerini indirdi.
FOTO: SOZCU / Reina Ortakoy
FOTO: SOZCU / KARAKÖY BEJ
FOTO: SOZCU / Etiler Fenix
FOTO: SOZCU / CİHANGİR ALİYE
FOTO: SOZCU/ Bebek Lucca
Son güncelleme: 00:4703.01.2017