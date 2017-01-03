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Eğlence hayatında terör yası!

Ünlü gece kulübü Reina'da yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan terör saldırısı tüm Türkiye'yi olduğu kadar eğlence sektörünü ve sokakları da sessizliğe büründürdü. Korkunç saldırıda yaşamını yitirenlerin ardından birçok mekân kapılarını açmadı
Sozcu.com.tr
00:393 Ocak 2017
Gündem
Eğlence hayatında terör yası!
Ünlü gece kulübü Reina'da yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan terör saldırısı tüm Türkiye'yi olduğu kadar eğlence sektörünü ve sokakları da sessizliğe büründürdü. Korkunç saldırıda yaşamını yitirenlerin ardından birçok mekân kapılarını açmadı

2017 yılın ilk saatlerinde tüm Türkiye’yi yasa boğan terör saldırısının ardından İstanbul sokakları ve eğlence mekânları karanlığa gömüldü.

FOTO: SOZCU / KARAKÖY MADEO

FOTO: SOZCU / KARAKÖY MADEO

FOTO: SOZCU/ Arnavutkoy Alexandra

FOTO: SOZCU/ Arnavutkoy Alexandra

39 kişinin yaşamını yitirdiği 65 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısının ardından eğlence mekanları kapılarını açmazken, vatandaşlar da evlerinde kalmayı tercih etti.

FOTO: SOZCU/ ASMALIMESCİT ÇİLEK

FOTO: SOZCU/ ASMALIMESCİT ÇİLEK

Kadıköy, Beşiktaş gibi semt haraketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde sakinlik dikkat çekti.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU / Reina Ortakoy

FOTO: SOZCU / Bebek - Bebek Lokal

FOTO: SOZCU / Bebek – Bebek Lokal

Etiler, Bebek, Arnavutköy, Ortaköy, Nişantaţı, Cihangir, Asmalımescit ve Karaköy’deki mekânların tamamına yakını kepenklerini indirdi.

FOTO: SOZCU / Reina Ortakoy

FOTO: SOZCU / Reina Ortakoy

FOTO: SOZCU / KARAKÖY BEJ

FOTO: SOZCU / KARAKÖY BEJ

FOTO: SOZCU / Etiler Fenix

FOTO: SOZCU / Etiler Fenix

FOTO: SOZCU / CİHANGİR ALİYE

FOTO: SOZCU / CİHANGİR ALİYE

FOTO: SOZCU/ Bebek Lucca

FOTO: SOZCU/ Bebek Lucca

Son güncelleme: 00:4703.01.2017
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