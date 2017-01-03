Eğlence hayatında terör yası!

Ünlü gece kulübü Reina'da yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan terör saldırısı tüm Türkiye'yi olduğu kadar eğlence sektörünü ve sokakları da sessizliğe büründürdü. Korkunç saldırıda yaşamını yitirenlerin ardından birçok mekân kapılarını açmadı