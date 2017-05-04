EGM: Zehir tacirlerine aman yok!

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), son dört gün içinde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 14 milyon lira olan uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Emniyet Genle Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla son dört günde piyasa değeri 14 milyon liralık uyuşturucunun yakalandığını duyurdu. EGM'nin “Zehir Tacirlerine Aman Yok” ifadesiyle yaptığı paylaşımında yer alan görsele göre, Kahramanmaraş'ta piyasa değeri yüz bin lira olan 30 kilo esrar, Diyarbakır'da piyasa değeri 4 milyon lira olan 104 kilo eroin, Şırnak'ta piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan 85 kilo eroin, Van'da piyasa değeri 10 milyon lira olan 235 kilo eroin, Kilis'te piyasa değeri 370 bin lira olan 37 bin 123 adet uyuşturucu hap, Antalya'da piyasa değeri 200 bin lira olan bir kilo kokain ve 52 adet uyuşturucu hap son dört günde ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı'nın da retweet ettiği paylaşıma göre uyuşturucu maddelerin yanı sıra 200 litre ve 15 bin 255 adet hammadde, bir silah ve 25 bin 900 dolara güvenlik güçlerince el konuldu.