Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınav sonuçları için nefesler tutuldu. 11 Şubat'ta girilen ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu...

Ehliyet sınav sonuçları için nefesler tutuldu. 11 Şubat'ta girilen ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu...

MEB’in 11 Şubat’ta gerçekleştirdiği ehliye sınavına binlerce aday giriş yaptı. Sınavdan başarılı not alan sürücü adayları daha sonra direksiyon sınavında ter dökecekler. Fakat ehliyet sınav sonuçları açıklanmış değil.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın gözü kulağı MEB’den gelecek haberde… Fakat resmi siteden net bir tarih verilmedi. Heyecanın doruk noktaya çıktığı sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Sürücü adayları sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adresleri aracılığıyla ulaşabilecek. Kursiyerler, bu iki adres üzerinden T.C. kimlik numarasını girerek MTSAS sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

2017 EHLİYET SINAV TARİHLERİ

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017 (saat 14.00)