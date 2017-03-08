Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı sürücü kursları ve ehliyet sınav süreçleri ile ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. Son değişikliğe göre; otomatik vitesli araçla da ehliyet almak mümkün.

Milli Eğitim Bakanlığı sürücü kursları ve ehliyet sınav süreçleri ile ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. Son değişikliğe göre; otomatik vitesli araçla da ehliyet almak mümkün.

MEB’in yeni düzenlemesiyle, manuel vitesli araçlarda girilen direksiyon uygulama sınavlarının ilk dördünde başarısız olan kursiyerler, ikinci dört sınav hakkını otomatik vites araçlarda kullanabilecek. Bir ilçede faaliyet gösterebilecek sürücü kursu sayısı, Türkiye İstatistik Kurumunca her yıl belirlenen nüfus sayıları dikkate alınarak tespit edilecek buna göre, nüfusu 10 bin ile 20 bin arasındaki ilçelerde bir, 20 binden 30 bine kadar olanlarda iki, 30 binden 50 bine kadar olan ilçelerde üç kurs açılmasına izin verilecek.

İLK DÖRT SINAVDA KALIRSANIZ SONRAKİLER OTOMATİK VİTESLE

Değişiklikle, kursiyerlerin derse devam durumlarının yerinde kontrolü için il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince personel görevlendirilebilecek. Bir yenilikte vites konusunda, manuel vitesli araçlarda direksiyon uygulama sınavına giren ve bunların ilk dördünde başarısız olan kursiyerlerin, dilerlerse ikinci dört sınav hakkını otomatik vites araçlarda kullanabilmesine imkan tanındı. MEB yetkilileri, sürücü kurslarında verilen eğitimlerin ciddiyetini artırmanın ve kurallı sürücü yetiştirmenin bakanlığın en önemli hassasiyetlerinden biri olduğunu vurguladı. Yetkililer, direksiyon uygulama sınavlarında tablet bilgisayarlar üzerinden değerlendirme yapılmasına imkan tanıyacak çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.