Ekmek bıçağıyla kız kardeşini rehin aldı

Mersin'in Anamur İlçesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Furkan B., 13 yaşındaki kız kardeşi İlayda B.'yi evde ekmek bıçağıyla rehin aldı. Polisin, Furkan B.'yi ikna etme çabaları devam ediyor.

Mersin'in Anamur İlçesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Furkan B., 13 yaşındaki kız kardeşi İlayda B.'yi evde ekmek bıçağıyla rehin aldı. Polisin, Furkan B.'yi ikna etme çabaları devam ediyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Anamur Devlet Hastanesi yakınındaki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan Furkan B., bulunduğu odanın kapısını kilitleyip, ekmek bıçağıyla yanındaki kız kardeşi İlayda B.’yi rehin aldı. Odadan gelen bağrışmaları duyan anne ve baba, kapının kilitli olduğunu görünce polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekibi, Furkan B.’yi ikna etmek için çalışma başlattı. Polislere destek olarak iki psikolog ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Psikolojik tedavi gördüğü, ancak ilaçları kullanmayı reddettiği iddia edilen Furkan B’yi, ikna çabaları sürüyor.

DHA