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Ekranlardan ilginç yağmur uyarısı: Boyu 1.60’tan kısa olanlar…

İstanbul'u felç eden yağmur saatlerce devam etti. Şehrin dört bir yanından canlı yayınlar yapan haber kanalları son gelişmeleri izleyicileriyle paylaştı. Habertürk TV yayınında yapılan bir yorum sosyal ise medyanın gündemi oldu.

Sozcu.com.tr
13:1618 Temmuz 2017
Gündem
Ekranlardan ilginç yağmur uyarısı: Boyu 1.60’tan kısa olanlar…
İstanbul'u felç eden yağmur saatlerce devam etti. Şehrin dört bir yanından canlı yayınlar yapan haber kanalları son gelişmeleri izleyicileriyle paylaştı. Habertürk TV yayınında yapılan bir yorum sosyal ise medyanın gündemi oldu.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bir çok yerde sel ve su baskınları oldu. Yollar kapandı, araçlar su altında kaldı.

Uzmanlar vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Haber kanalları yağmurun başladığı ilk andan itibaren aralıksız canlı yayınlar yaptı.

Habertürk ekranlarında yapılan bir uyarı ise kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu.

Habertürk TV Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel’in, İstanbul’daki yağışı değerlendirdiği sırada kurduğu, “Boyu 1.60’tan kısa olanlar dışarıya çıkmasın uyarısı yapılsa daha iyi olur” cümlesi kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

 

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