Ekranların en komik olayları ‘Bi Dolu Medya’da

Kadıköy Benim Medya Platformu’nun Caddebostan Sahili’nde düzenlediği iftar programında sahneye çıkan TGRT Haber Spikeri ve sunucu Mehmet Aydın ile TRT FM Radyo DJ Hopdedik Ayhan’ın sunduğu ve unutulmaz canlı yayın kazalarını ile komik diyaloglarını sahneledikleri “Bi Dolu Medya” adlı gösterileri iftar için bir araya gelen vatandaşlara güzel anlar yaşattı.

Televizyon haber spikeri sunucu Mehmet Aydın ve radyo DJ'i Hopdedik Ayhan'ın birlikte sundukları “Bi Dolu Medya” geçmişten bugüne televizyonlarda yaşanan komik canlı yayın kazalarını, röportajlar sırasında yaşanan ilginç olayları eğlenceli bir dille anlatarak hem eğlendiriyor hem de o günleri hatırlayanlara nostalji yaşatıyor.

Caddebostan sahilindeki iftarın ardından kısa bir konuşma yapan Kadıköy Benim Medya Platformu Başkanı İbrahim Faruk Özbek, Kadıköy'de düzenledikleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu Ramazan ayında da düzenli olarak verdikleri iftarlarda vatandaşlara keyifli anlar da yaşatmak istediklerini belirterek, programlarına gösterdikleri ilgi için Kadıköylülere teşekkür etti. Özbek'in konuşmasının ardından sahne alan sunucular Mehmet Aydın ve Hopdedik Ayhan'ın sinevizyona yansıtıp üzerine esprili bir dille anlattığı canlı yayın kazaları iftarlarını açan vatandaşları güldürdü. Gösteri sırasında gönüllü tv muhabirliği ve radyo spikeri olmak isteyen kimi vatandaşlara birer sürpriz vardı. Şanslı bazı vatandaşlar, sahneye çıkarılarak sanki gerçekten canlı yayına bağlanmışlar gibi heyecan yaşatıldı. Gösterinin bitiminin ardından vatandaşlara teşekkür eden İbrahim Faruk Özbek önümüzdeki günlerde de Kadıköy Benim Medya Platformu olarak benzer sosyal sorumluluk projeleri ile Kadıköylülerin hizmetinde olacaklarını söyledi.