El Bab şehitleri, memleketlerine uğurlandı

Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan astsubay Hasan Çoban ile uzman onbaşı Selman Çelik'in cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından memleketlerine gönderildi.

Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan astsubay Hasan Çoban ile uzman onbaşı Selman Çelik'in cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından memleketlerine gönderildi.

Suriye’nin El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD militanlarının yola tuzakladığı el yapımı atlayıcının dün infilak etmesiyle astsubay Hasan Çoban ve uzman onbaşı Selman Çelik şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Şehitlerin cenazeleri, sabah saatlerinde morgdan alınarak Gaziantep Havalimanı’na götürüldü. Şehitler için burada düzenlenen törene Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, siyasi parti başkanları, belediye başkanları ve askerler katıldı.

Şehit Çoban ve Çelik’in Türk bayraklarına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarından Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçağa taşındı. Şehit astsubay Hasan Çoban’ın cenazesi memleketi Balıkesir’in Burhaniye İlçesi’ne, uzman onbaşı Selman Çelik’in cenazesi ise Kütahya’ya gönderildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Çoban ve Çelik ile birlikte şehit olan askerlerin sayısı 71’e yükseldi.

DHA