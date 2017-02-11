El Bab şehitlerine veda

Suriye'nin El Bab kentinde Rus uçaklarını bombardımanında şehit olan askerlerimizden Uzman Çavuş Mehmet Şahin dün toprağa verilmişti. Bugün de diğer iki şehidimiz Emre Mücahit Topal ve Ömer Akkuş son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerimizden Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın, izine geldiğinde ailesine, "Oralarda durum çok kötü. Şartlar çok ağır, ben şehit olacağım. Ölürsem, cenazemi memleketimiz Andırın'a defnedin" diye vasiyet ettiğini belirten yakınları, ağır kış şartları nedeniyle bu isteğinin yerine getirilemediğini söyledi.

Suriye'nin El Bab kentinde Rus uçaklarını bombardımanında şehit olan askerlerimizden Uzman Çavuş Mehmet Şahin dün toprağa verilmişti. Bugün de diğer iki şehidimiz Emre Mücahit Topal ve Ömer Akkuş son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerimizden Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın, izine geldiğinde ailesine, "Oralarda durum çok kötü. Şartlar çok ağır, ben şehit olacağım. Ölürsem, cenazemi memleketimiz Andırın'a defnedin" diye vasiyet ettiğini belirten yakınları, ağır kış şartları nedeniyle bu isteğinin yerine getirilemediğini söyledi.

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda, Rusya’ya ait savaş uçağının El Bab’da ‘kazaen’ bombaladığı binada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin’in cenazesi, dün memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde 4 bin kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bugün de Şahin’le birlikte şehit düşen diğer iki askerimiz için tören vardı.

Aynı saldırıda şehit olan askerlerden 26 yaşındaki tankçı uzman onbaşı Emre Mücahit Topal’ın cenazesi Adana’daki baba evine son kez getirildi.

Operasyon bölgesinden izne gelip 1.5 ay önce geri dönen Uzman Onbaşı Topal’ın “Ben şehit olacağım” diyerek El Bab’a gittiği öğrenildi.

Uzman onbaşı Emre Mücahit Topal’ın cenazesi merkez Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki baba evinde dualarla karşılandı. Sık sık tekbir getirilirken cenaze aracındaki Türk Bayrağı’na sarılı tabutunu öpen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı, kalabalık yakınları ile birlikte gözyaşı döktü. Ağabeyinin kamuflaj elbisesini giyen erkek kardeşi 15 yaşındaki Enes ile kız kardeşleri Türk Bayrağını öperek vedalaşırken, babası Salih ve annesi Sema Topal askerlerin desteğiyle ayakta durabildi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLEMEDİ

Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal’ın, izine geldiğinde ailesine, “Oralarda durum çok kötü. Şartlar çok ağır, ben şehit olacağım. Ölürsem, cenazemi memleketimiz Andırın’a defnedin” diye vasiyet ettiğini belirten yakınları, ağır kış şartları nedeniyle bu isteğinin yerine getirilemediğini söyledi.

Ömer Akkuş’u binler uğurladı

Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un cenazesi ise yüzlerce vatandaş eşliğinde Adapazarı’ndaki baba ocağına getirildi. Akkuş'un cenazesi Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığı morgundan alınarak Kaynarca ilçesi Uzakkışla Mahallesi’nde bulunan baba evine getirildi. Yüzlerce vatandaşın Türk bayrakları ile karşıladığı şehit Ömer Akkuş'un yakınları mahalle camisinde taziyeleri kabul etti.

Şehit Akkuş, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (İHA/DHA)