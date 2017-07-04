El kadar çocuğa boyu kadar silah verdiler

Elazığ'da bir sünnet düğününde çekilen bu görüntüler 'pes!' dedirtti. Küçücük bir çocuğun eline tabanca verdiler, "Bilo seni çekiyorum. Bize tutmayasın. Havaya tut oğlum" diyerek kameraya çektiler . Üstelik havaya 14 el ateş etmesine izin verilen çocuğun yanında annesi ve babası da var.

Elazığ’da bir köy düğününde, küçücük çocuğun eline tabanca verilerek ateş ettirildi. Tabanca ile havaya 14 el ateş eden küçük çocuğun babasının da yanında olması dikkat çekti. Görüntüyü çeken kişinin ateş etmeden önce sünnet olan çocuğa seslenerek, “Bilo seni çekiyorum. Bize tutmayasın. Havaya tut oğlum” dediği duyuluyor.

ANNE DE TABANCA KULLANIYOR

Maden’e bağlı bir köyde geçen Cumartesi günü yapıldığı sanılan sünnet düğününde, sünnet olacak küçük çocuğun eline tabanca verilerek havaya ateş etmesi sağlandı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, düğünde önce sünnet olan çocuğun annesi olduğu sanılan bir kadın sahneye çıkarak havaya tabanca ile ateş ediyor. Diğer bir görüntüde ise, yanında babası bulunan sünnet çocuğunun eline tabanca verildiği ve çocuğun tabancayı aldıktan sonra 14 el ateş etiği görülüyor.

“BİLO SENİ ÇEKİYORUM”

Küçük çocuğun havaya ateş etmesi sırasında babasının yere doğru eğildiği görüntüde yer aldı. Çocuğun ateş etmesinin ardından babası olduğu tahmin edilen kişinin cebinden bir tabanca çıkarıp, şarjör taktığı da görüntülere yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin ateş etmeden önce sünnet olan çocuğa seslenerek, “Bilo seni çekiyorum. Bize tutmayasın. Havaya tut oğlum” dediği dikkat çekerken, küçük çocuk ateş ettikten sonra silahı yeniden yanında bulunan kişiye verdi.

DHA