Elazığ’ın Karakoçan Belediye başkanı tahliye edildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 Ekim 2016 günü gözaltına alınarak tutuklanan Karakoçan Belediye başkanı Burhan Kocaman ve Eş Başkan Cennet Ayık, davanın ilk duruşmasında adli kontrol ile tahliye edildi.

Elazığ’ın Karakoçan İlçesi’nde 2 Ekim 2016'da gözaltına alınarak tutuklanan DBP’li Belediye Başkanı Burhan Kocaman ile eş başkan Cennet Ayık’ın yargılanmasına başlandı. Elazığ 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, ‘İhale kanununa muhalefet’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Haksız ekonomik kazanç sağlama’, ‘Kamu kurum ve kuruluşu zararına dolandırıcılık’ ve ‘Görevi kötüye kullanma’ ile suçlanan tutuklu sanıklar Burhan Kocaman ve Cennet Ayık ile avukatları katıldı. Duruşmada ifadeleri alınan sanıklar Kocaman ve Ayık, mahkemece adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Karardan sonra Kocaman ve Ayık tutuklu bulundukları Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’nden serbest bırakıldı.

DHA