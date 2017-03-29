Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elbistan’da 4.0 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde Riçhter ölçeğine 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
01:2129 Mart 2017
Gündem
Elbistan’da 4.0 büyüklüğünde deprem
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde Riçhter ölçeğine 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan İlçesi’nde Riçhter ölçeğine 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü Elbistan İlçesi Doğan Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 00.53’te meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA

Son güncelleme: 01:5329.03.2017
Göztepe neden İstanbul’un yeni ‘Gözde’si oldu?
Keşfet

Göztepe neden İstanbul’un yeni ‘Gözde’si oldu?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar