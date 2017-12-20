Elbistan’dan son dakika haberi… Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ’den gözaltına alındı

Elbistan'dan son dakika haberi... Elbistan Askerlik Şubesi Başkanlığını görevini yapan üsteğmenin Kocaeli’deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 2015 Temmuz ayı başlarında teğmen rütbesiyle Elbistan Askerlik Şubesi Başkanlığı görevine atanan Üsteğmen H.A., Kocaeli'nin Körfez İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen talimat doğrultusunda harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM), H.A.'yı makamında gözaltına alarak, işlemler için emniyete götürdü. H.A.'nın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Kocaeli ili Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edileceği bildirildi. İHA
Son güncelleme: 20:2420.12.2017