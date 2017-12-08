Elektrik gerginliği yol kapattırdı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Düzce Mahallesi'nde denetim yapmak isteyen elektrik dağıtım şirketi görevlileri ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından elektrikler kesilince, mahalleli Akçakale- Ceylanpınar karayolunu trafiğe kapatıp, eylem yaptı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Düzce Mahallesi’ne denetim yapmaya gelen elektrik dağıtım şirketi görevlileri ile evlerine izinsiz girdiklerini iddia eden vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mahallede elektrik kesintisi yaşanınca vatandaşlar, Akçakale- Ceylanpınar karayolunda toplandı. Yolu, lastik yakıp ulaşıma kapatan mahalleli, elektriklerin verilmesini istedi.

Bölgeye giden Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, mahalleliyle görüşüp, elektrik şirketi yetkililerini telefonla arayarak elektrik verilmesini istedi. Elektrik kesintisinin devam ettiği mahallede oturan vatandaşlar, Ceylanpınar karayolunda eylemlerini sürdürüyor. DHA