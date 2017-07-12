Elektrik kesintilerine tepki gösteren mahalleli, DEDAŞ personellerini rehin aldı

Şanlıurfa´da elektirik kesintilerine tepki gösteren bir grup mahalle sakini, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) ait bakım-onarım aracıyla 2 personeli rehin aldı. Polisin 1 saat konuşup ikna ettiği mahalle sakinleri, çalışanları serbest bıraktı.

Bağlarbaşı Mahallesinde sık sık yaşanan elektrik kesintisi yüzünden elektronik malzemelerinin zarar gördüğünü ileri süren yaklaşık 40 kişilik bir grup, trafo arızasını onarmaya gelen DEDAŞ ekibinin bakım-onarım aracı ile 2 personeli rehin aldı. Yaşanan olay üzerine bölgeye zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Elektirik sorunu çözülmeden DEDAŞ ekiplerini bırakmayacağını belirten mahalle sakinlerini polis, uzun süre ikna etmeye çalıştı. Trafiğin aksamasına neden olan olayda DEDAŞ’a tepki gösteren kalabalık, elektrik kesintilerinden sadece esnafının değil mahalle sakinlerinin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kent merkezinde sık sık yaşanan elektrik kesintisinden dolayı 3 bin lira değerinde olan klima cihazının yandığını söyleyen Ahmet Koç, DEDAŞ´ın elektrik ücretini düzenli aldığını, ancak düzenli hizmet vermediğini, elektrik kesintilerinden dolayı klima çalıştıramadıklarını, bu yüzden kimsenin işyerine uğramadığını, bunun da kendilerini ekonomik olarak kötü etkilediğini söyledi.

Esnaf Mustafa Kaya ise, elektrik kesintilerinin günde en az 2- 3 defa yaşandığını, işlerini kötü etkilediğini savunarak, “Ülkenin en çok elektrik üreten şehriyiz ama elektrikten mahrumuz” diye konuştu.

Polislerin görüştüğü mahalleli, 1 saatin sonunda rehin tuttukları DEDAŞ´ın 2 personelini serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA