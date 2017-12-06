Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul’da elektrik arızası… Elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler!

Elektrik kesintisi büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Peki bugün yaşanan elektrik kesintileri ne zaman sona erecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik arıza ve planlı kesintiler hakkında ayrıntılar...

Elektirikler hangi mahallelerde kesilecek ve kesintiler ne kadar sürecek? Vatandaşlar elektrik kesintisi yaşandığı anlarda en çok elektrik arıza servisinin telefon numarasını merak ediyor, elektrik arızanın çağrı merkezinin telefon numarası 186 büyük kesintilerde hizmet veremeyecek duruma geliyor. İşte İstanbul'da güncel planlı elektrik kesintisi listesi…

İSTANBUL’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

– BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., BAĞIMSIZLIK Cd., ULUS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9598-27131)

– KAYABAŞI Mh., BOTANİK Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9677-12638)

– ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNDOĞDU Sk., NADİDE Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9687-522)

– FEVZİ ÇAKMAK Mh., 756. Sk., 756/1. Sk., 757. Sk., 758. Sk., CENGİZ TOPEL Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9695-28412 TM)

– FENER Mh., HARMAN PINAR Cd.DESİ Sk., HAKAN YILDIZ Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9656-25837-25857)

– YILDIRIM Mh., ŞAİR AKİF Sk., BİR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9714-8212)

– ÇİFTLİKKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9717-23244-23098-23026-23687-23097-23449)

– KABAKÇA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9718-23626-23075-23174-23295-23324-23327-23259-23203-23076-23072-23504)

– ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜNAY Sk., GÜNEŞ Sk., NADİDE Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9686-523)

– YEŞİLKENT Mh., G-163 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9697-20613)

– YEŞİLKENT Mh., G-220 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9703-21326 DP:3)

– BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., İNÖNÜ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9736-28415 tm)

– BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1033. Sk., 1034. Sk., 1034/1. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9738-28159 tm)

– YILDIZTEPE Mh., 35/3. Sk., 36/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9746-18535-18609 -18507)

– KARAAĞAÇ Mh., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9748-21381 20547 21987 22214 27670 22773 )

– AKŞEMSETTİN Mh., YARGIÇ NAİM OKTAY Sk., ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS Sk., EMİR BUHARİ Sk., FEVZİPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9725-2113)