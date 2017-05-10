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Elektrikli motosikletle uçuruma düşen Rus anne ve oğlu yaralandı

Antalya’nın Kemer İlçesi’nde gezintiye çıktıkları elektrikli motosikletle 20 metrelik uçuruma düşen Rus uyruklu 47 yaşındaki Oksana Popova ve oğlu 11 yaşındaki Danil Popov yaralandı.

21:1610 Mayıs 2017
Gündem
Elektrikli motosikletle uçuruma düşen Rus anne ve oğlu yaralandı
Antalya’nın Kemer İlçesi’nde gezintiye çıktıkları elektrikli motosikletle 20 metrelik uçuruma düşen Rus uyruklu 47 yaşındaki Oksana Popova ve oğlu 11 yaşındaki Danil Popov yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kemer'e bağlı Aslanbucak Mahallesi’nde meydana geldi. Gezintiye çıkan Rus turistlerden Oksana Popova ve oğlu Danil Popov'un üzerinde bulunduğu elektrikli motosiklet, kontrolden çıkıp Kesmeboğazı Köprüsü’nden kayalıklara düştü. Kazada, anne ve oğlu yaralandı. Diğer turistler ve çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi uçurumda yaptığı Oksana Popova ve oğlu Danil Popov, itfaiye aracının vinciyle indirilen sedyeye konularak yukarı çekildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen anne ve oğlu ambulansla Kemer'deki Özel Yaşam Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

DHA

Son güncelleme: 21:3510.05.2017
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