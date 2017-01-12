Elitaş: Genel Başkan Yardımcımızın burnu kırıldı

Mustafa Elitaş: CHP'nin bütün milletvekilleri Meclis kürsüsünü işgal etti, kürsüde büyük hasar ortaya çıkardı. Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin'in burnu kırıldı. Bir milletvekilimizin ayağından ısırıldığını tespit ettik.

Mustafa Elitaş: CHP'nin bütün milletvekilleri Meclis kürsüsünü işgal etti, kürsüde büyük hasar ortaya çıkardı. Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin'in burnu kırıldı. Bir milletvekilimizin ayağından ısırıldığını tespit ettik.

Anayasa değişikliğinin üçüncü gün görüşmelerinde Meclis’tesi oylama sırasında kavga çıktı. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın cep telefonuyla çekim yaparken AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP'li İdare Amiri Ahmet Gündoğdu ile ‘çekerim, çekemezsin' tartışmasına girdi. Kaplan'ın elinden telefon alınınca bir anda ortalık karıştı. Oturuma ‘ara verdirten’ kavgada birçok vekil çeşitli yerlerinden yaralandı. CHP’li Kaplan “Elitaş bana fiziki müdahalede bulundu, Ahmet Gündoğdu telefonumu gasp etti, boğamıza bakın kıp kırmızı. Yere batsın saraylarınız, hırsınız. Bir kadına saldıracak kadar gözünüz dönmüş olmasını kınıyorum” dedi.

‘GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZIN BURNU KIRILI’

‘Kendi resmini çektiği için Kaplan’ı uyardığını’ savunan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise TBMM Genel Kurulu’nda çıkan kavgada AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’in burnunun kırıldığını ve ameliyata alındığını söyledi. Elitaş “CHP’nin bütün milletvekilleri Meclis kürsüsünü işgal etti, kürsüde büyük hasar ortaya çıkardı. Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin’in burnu kırıldı. Bir milletvekilimizin ayağından ısırıldığını tespit ettik” dedi.