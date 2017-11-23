Emekli, eşyasını satıp yaşamaya çalışıyor

Vatandaşın halinin perişan olduğunu söyleyen Tekin, “Bit pazarında bile işler kesat... Ayakkabısını mobilyasını, kış gelmesine rağmen sobasını satan var. Esnaf dükkanı siftahsız kapatıyor” dedi...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara'da dün ikinci el eşyaların satıldığı bit pazarını gezdi. Tekin, “Dükkanımızı siftahsız kapatıyoruz” diye yakınan esnafla görüştü, sıkıntılarını dinledi. Tekin, “Bit pazarında bile işler kesat. Emekliler artık evindeki eşyasını satarak ayakta kalmaya çalışıyor” dedi. Tekin, bir dükkanda kendisine yabancı marka tütün paketini gösteren esnafın, “Bu yabancı tütünün satışı serbest ama Adıyaman tütününü satmak yasak, bu nasıl iş…'' tepkisine de hak verdi. Tekin şunları söyledi:

“VATANDAŞINI SEVMİYOR”

Yerli tütün satışı yasak, yabancı tütün ise serbest. Ankara'nın beyleri burunlarının dibindeki bit pazarına gelsin, birlikte gezelim. Ayakkabısını, evinin mobilyasını, kış gelmişken sobasını satan var.

Bizim iktidarımız Suriyelileri sevdiği kadar kendi vatandaşını sevmiyor. 30 milyar dolarlık bir yardım paketi de bizim vatandaşımız için harcasınlar.

“FAİZ LOBİSİNE ÇALIŞIYORUZ”

Bana her gün iş isteyen, çocuğu için burs talep eden, ‘İcralık oldum yardım edin' diyen insanlar ulaşıyor. Vatandaşın hali perişan. Taşerona kadro vermekten kaçınan, asgari ücretten vergi alan, emeklisini düşünmeyen bir iktidar var.

80 milyon faiz lobisine çalışıyor. Elin yabancısına bütün bir ülke çalışıp, 15 yılda 145 milyar dolar faiz ödedik. Yurtiçindeki ödediğimiz faiz ise tam 620 milyar lira. Vatandaş tam 494 çeşit vergi ödüyor. Paralar da bir avuç adama akıyor. Bit pazarı bile kan ağlıyor.