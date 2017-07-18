Emekli kadın polisin esrarengiz intiharı!

Aydın'da emekli polis memuru 45 yaşındaki Aylin Küçük, evinde başına dayadığı beylik tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

Evli ve bir çocuk annesi Aylin Küçük, bugün saat 14.00 sıralarında kızı 16 yaşındaki A.K. tarafından Yedi Eylül Mahallesi, Batı Aydın Bulvarı’ndaki evlerinde, yatağında kanlar içinde bulundu. A.K., durumu polise ve 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri, emekli polis memuru Aylin Küçük’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullandığı öğrenilen ve kendisi gibi polis olan eşinin evde bulunmadığı sırada Küçük’ün, başına yastık dayadıktan sonra beylik tabancasıyla intihar ettiği belirlendi.

Muğla’nın Milas ilçesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olup, ailesiyle Aydın’a yerleştiği öğrenilen Küçük’ün cesedi, meslektaşları ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Küçük’ün cesedi evden çıkartılırken, kızı A.K.’nin “Canım annem, beni bırakıp nereye gidiyorsun? Ben sensiz ne yapacağım” diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

Polisin ifadesine başvurduğu A.K.’nin, annesinin gece uyumak için odasına çekildiğini belirtip, “Ben de balkonda uyudum. Öğlen uyanıp, odasına gittiğimde annemi kanlar içinde buldum. Sabah erken kalkıp, bir ara markete gittiğini öğrendim” dediği öğrenildi. Polis, Küçük’ün intiharı ile ilgili soruşturma başlattı. DHA