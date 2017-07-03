Emekli maaşı ne kadar oldu? (2017) E-devlet emekli maaşı hesaplama

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşları zammı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en düşük işçinin emekli maaşı 80 tl civarında bir artış gösterdi. E-Devlet üzerinde emekli maaşlarını hesaplamak isteyen emekliler online olarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Emeklilere yılın ilk altı ayı için yüzde 5.89 zam yapılacak. Memurların ücretleri ise yüzde 4+2.89 artacak.
TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,27 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,36 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış %1,05 ile eğitim grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde %1,03, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,52, ev eşyasında %0,48 ve konutta %0,31 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,25 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,06, ulaştırmada %0,84, haberleşmede %0,39 ve eğlence ve kültürde %0,14 düşüş gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış %21,70 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %14,34, ulaştırma %14,07, sağlık %12,66 ve çeşitli mal ve hizmetler %11,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları.
Aylık en yüksek artış %0,49 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)’de oldu
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,28 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,42 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %10,74 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.
Haziran 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 67 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 213 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 134 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.