Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç’tan Adalet Yürüyüşü açıklaması

Ergenekon kumpası nedeniyle 7 ay Silivri Cezaevi'nde kalan, Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, Adalet Yürüyüşü'ne neden katıldığını SÖZCÜ'ye açıkladı.

Zeynep GÜRCANLI, Bora ERDİN, Çağatay GÜRÜCÜ/sozcu.com.tr

Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, Adalet Yürüyüşü’ne katılanlara ‘terörist’ gibi benzetmeler yapılmasına simgesel bir tepki olarak katıldığını belirten Kılınç, “3. Ordu komutanlığım sırasında PKK terörizmiyle bizzat mücadele ettim, zaten FETÖ’ye karşı olan tutumumu herkes biliyor. Simgesel olarak burada bulunmam gerekiyordu” dedi.

Kendisinin de kumpas mağduru olduğunu belirten Kılınç, adaletin mülkün temeli olduğunu; adalet olmazsa devletin temelinin de olmayacağını belirterek adalet aradığını açıkladı.

Tuncer Kılınç Adalet Yürüyüşü’ne neden katıldığını açıkladığı konuşmasında, “Burada bulunmamın temel nedeni; ben bu dönemin mağdurlarındanım. Adaletsiz, haksız, hukuksuz ve vicdansız bir dönem yaşıyoruz. Bu vicdansız dönemde ben 7 ay Silivri’de yatmış bir adamım. İkincisi bu yürüyüş grubunun içerisinde ‘efendim yok teröristler…’ deniyor. Ben iki yıl 3. Ordu Komutanı olarak PKK terörizmiyle bizzat mücadele etmiş ve çok iyi sonuçlar almış bir komutanım. Ayrıca FETÖ’yle konusunda, benim tutumumu Allah da biliyor, herkes biliyor. FETÖ konusunda halkı uyarmak için elimden gelen her şeyi söyledim, yaptım. Dolayısıyla benim burada bir simgesel olarak bulunmam gerektiğine inandığım için varım. Ayrıca kişisel olarak da mağdurum. Hak arıyorum. Hukuk arıyorum. Devlet arıyorum. ‘Adalet Mülkün Temelidir”in anlamı adalet devletin temelidir, adalet yoksa temel de yoktur. Onun için ben devleti de arıyorum” dedi.