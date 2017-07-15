Emniyet müdürü 1 yıl önceki emirle teşekkür etti

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, bir yıl önce 15 Temmuz darbe girişiminin başladığı saatlerde polis telsizlerinden teşkilata yaptığı anonsu hatırlatarak teşekkür etti.

Karaaslan'ın geçtiğimiz yıl 15 Temmuz gecesi “Bizim unsurlarımıza ateş eden kim olursa olsun, üniformalı falan bakılmayacak. Asker masker denmeyecek misliyle karşılık verilecek” demişti.. Karaaslan 15 Temmuz'un yıldönümünde geçtiğimiz yıl yayınladığı anonsu paylaştı ve mesajı tüm kanallardan tekrar anons edildi.

Karaaslan bu sene yayınladığı mesajında ise “Kahramanlığınız, milletimizin kahramanlığının ateşleyicisi oldu. Sizin gibi fedakar ve cesur arkadaşlarımla bir yıl önceki tarihi anı birlikte yaşadığım için iftihar ediyorum ve gurur duyuyorum” diyerek polis teşkilatına teşekkür etti. Karaaslan'ın geçtiğimiz yıl darbe girişimi başladığında telsizden şu anonsu yapmıştı:

“Tüm personelimiz binalarımızı koruyacak. Başta müdüriyet binamız olmak üzere binalarımıza girmek isteyen yabancı unsurlarla gerekiyorsa silahlı çatışmaya girecek, imha edecek, kimse teslim olmayacak. Bizim unsurlarımıza ateş eden kim olursa olsun, üniformalı falan bakılmayacak, asker masker denmeyecek misliyle karşılık verilecek”

KAHRAMAN OLDUNUZ

Karaaslan darbe girişiminin yıldönümünde ise bu mesajı hatırlatarak emniyet güçlerine teşekkür etti. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Tam bir yıl önce bu saatte sizlere bu emri verdim. Emri hayata geçirerek anlamlandırıp, kahramanlığa dönüştüren sizler oldunuz. Kahramanlığınız, milletimizin kahramanlığının ateşleyicisi oldu. Sizin gibi fedakar ve cesur arkadaşlarımla bir yıl önceki tarihi anı birlikte yaşadığım için iftihar ediyorum ve gurur duyuyorum. Bir yıl önceki kahramanlığınız, milletimizin ve devletimizin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuştur. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralanarak veya yaralanmasa da yürekten mücadele vererek gazi olan her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyorum. Allah yardımcınız olsun”