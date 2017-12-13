Emrah Serbes kimdir? 22.5 yıla kadar hapis cezası istemi!

Trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Emrah Serbes kimdir? İşte cevabı...

‘Behzat Ç.’nin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonrasında hazırlanan fezleke, İzmir’de iddianameye dönüştürüldü. Serbes, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmaktan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Serbes, İzmir-Aydın otoyolunda, arkadan otomobillerine çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik’in (16) ölümüne neden olmuş ve kazadan 6 gün sonra suçunu itiraf ederek, teslim olmuştu.

EMRAH SERBES KİMDİR?

Emrah Serbes, 27 Ocak 1981, Yalova’da doğmuştur. Türk yazar ve senaristtir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü mezunudur.

Zaman zaman Birgün gazetesi için söyleşiler yaptı, Radikal 2 için tiyatro eleştirileri yazdı. Hayvan dergisinin Ankara temsilciliğini yaptı. Bu dergide Ahmet İnam ve Cengiz Güleç ile düzenli olarak gerçekleştirdiği sohbetleri “Şen Profesörler: Metaforla Saadet Olmaz” (Say Yayınları, 2006) adıyla kitaplaştırdı.

“Her Temas İz Bırakır” adlı ilk romanı İletişim yayınlarından çıktı. “Son Hafriyat” isimli ikinci romanı Şubat 2008 yılında İletişim Yayınları’ndan çıktı. Ayrıca Her Temas İz Bırakır romanı Almancaya çevrildi.

Yazarın ilk öykü kitabı Erken Kaybedenler, Haziran 2009 itibarıyla kitapçı raflarındaki yerini aldı. Bir süre daha farklı tarzlarda yazılarını sürdüreceğini belirten yazar, polisiye yazmaya devam edeceğini de ifade etmiştir. Ayrıca Behzat Ç. adlı polisiye dizisinin 10 bölümde bir senaristliğini yapmıştır.

2011 yılında vizyona giren Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm filminin senaristliğini üstlenmiştir. “Hikâyem Paramparça”da ise aforizmalar ve hayata dair düşüncelerini okurlarına aktarmaktadır. 2014 yılında Deliduman, 2016 yılında Müptezeller isimli romanı İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Yine 2016 yılında ilk Behzat Ç. romanı olan Her Temas İz Bırakır’ın 10. senesini doldurmasına binaen Her Temas İz Bırakır ve Son Hafriyat romanları ciltli olarak “Behzat Ç. – 10 Yıl Özel Baskısı” ismiyle yayımlandı. 2016 yılının son günlerinde ise Erken Kaybedenler kitabında yer alan Üst Kattaki Terörist isimli öyküsü İlban Ertem’in resimlemeleriyle ayrı bir kitap olarak yayımlandı.

Bir süre OT dergisi için kısa hikâyeler kaleme alan Serbes, şu an aylık yayımlanan KAFA dergisi için hikâyelerini kaleme almaktadır.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kaza, geçen 22 Eylül’de saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir’den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik’in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren baba, anne ve kızları, Manisa’nın Soma ilçesinde toprağa verildi. Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Behzat Ç., kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi’ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Serbes, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kenan Doğru ise tahliye edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes’in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Serbes’in alkollü araç kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik’in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturmaya eklendi.

Yazar Emrah Serbest’e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı fezlekeyi bir süre önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. İzmir’de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrasında, iddianame hazırlanıp, mahkemeye gönderildi. İddianamede, Emrah Serbes için ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmaktan’, 22.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Bu arada Emrah Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını iddia eden arkadaşı Kenan Doğru için de suç üstlenmekten 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın hangi mahkemede görüleceğinin daha sonra belli olacağı belirtildi.