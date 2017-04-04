Emre Saltık’a büyük vefa ve saygı

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Nisan ayı oturumunda sanatçı, CHP'li Emre Saltık’ın (Sarısaltıkoğlu) vefatıyla boşalan Meclis 1. Başkan Vekili ve Marmara Belediyeler Birliği Asil üyeliği için AK Parti Grubu nezaketen aday göstermedi.

Emre Saltık'tan boşalan Meclis 1. Başkan Vekilliğine oy birliği ile CHP Meclis Üyesi Hayrettin Altunok, Marmara Belediyeler Birliği Asil üyeliğine ise CHP Meclis Üyesi Coşkun Tanış seçildi. Saltık'tan boşalan belediye meclis üyeliğine de yedek birinci sıradan CHP’den Funda Maral geldi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, seçim sonucu yaptığı konuşmada Meclis AK Parti grubunun bu örnek kararının Emre Saltık'ın yarattığı saygının bir sonucu olduğunu söyledi.

AKP Meclis Grup Başkanvekili Recep Erol, aday belirleme sırasında söz alarak, “Emre Saltık, tüm Meclis'in saygısını sevgisini kazanmış bir arkadaşımızdı. Biz ona olan saygımızdan dolayı onun yerine ayrı bir aday göstermiyoruz. Arkadaşımızın vefatıyla boşalan yerleri Meclisimizin ortak kararıyla, oy birliği ile tek adayla dolduralım” dedi.

“ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİNİZ”

AKP’li meclis üyesi arkadaşlarım bu kararla örnek bir davranış sergilediğini dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, daha sonra şunları söyledi:

“Bu davranış ayrıca meclisimizin ne kadar olgun ve ne kadar demokrat olduğunu da göstermektedir. AKP’li arkadaşlarımıza ve Grup Başkanvekili Recep Erol'a teşekkür ediyorum. Bu olgun ve örnek davranış için kendilerini tebrik ediyorum. Emre Saltık'a ve anısına yakışır bir davranış oldu. Bu meclis döneminde iki üyemiz Recep Alparslan ve Emre Sarısaltıkoğlu'nu kaybettik. Ben tüm belediyecilik hayatım boyunca ne böyle bir olay gördüm ne de böyle bir acı yaşadım. Mekânları cennet olsun, onları asla unutmayacağız.”

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Büyükçekmece Belediye Meclisi Nisan ayı birinci oturumu Belediye Meclis üyeleri Recep Alpaslan ve Emre Saltık anısına hazırlanan videonun izlenmesi ve ardından yapılan saygı duruşu ile başladı. Videoyu izlerken ve konuşurken Başkan Dr. Akgün'ün yer yer gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü. Akgün, “Emre Bey’i ben önceleri sadece güzel türkülerinden tanırdım. Sonra birlikte çok uyumlu, çok saygılı, kardeşçe çalışma imkânımız oldu. Çok değerli bir kardeşimi, yol arkadaşımı kaybetmenin üzüntüsü kalbimde.” dedi.

DHA