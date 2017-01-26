En güçlü istihbarat servisleri

15. MOIS – İran Gizli Servisi
Kuruluş Yılı: 1984
Yıllık Bütçesi: 400 milyon dolar
14. CSIS – Kanada Gizli Servisi
Kuruluş Yılı: 1984
Yıllık Bütçesi: 465-470 milyon dolar
13. NDB – İsviçre
Kuruluş Yılı: 1848
Yıllık Bütçesi: 470-475 milyon dolar
12. BIN – Endonezya
Kuruluş Yılı: 1946
Yıllık Bütçesi: 492 milyon dolar
11. GIP – Suudi Arabistan
Kuruluş Yılı: 1946
Yıllık Bütçesi: 495 milyon dolar
10. BND – Almanya
Kuruluş Yılı: 1956
Yıllık Bütçesi: 515-520 milyon dolar
9. DGSE – Fransa
Kuruluş Yılı: 1982
Yıllık Bütçesi: 635-640 milyon dolar
8. NIS – Güney Kore
Kuruluş Yılı: 1961
Yıllık Bütçesi: 1 milyar dolar
7. CISEN – Meksika
Kuruluş Yılı: 1989
Yıllık Bütçesi: 1 – 1.1 milyar dolar
6. AISE – İtalya
Kuruluş Yılı: 2007
Yıllık Bütçesi: 2.2 – 2.3 milyar dolar
5. MI6 – İngiltere
Kuruluş Yılı: 1909
Yıllık Bütçesi: 2.8 – 2.9 milyar dolar
4. FSB – Rusya
Kuruluş Yılı: 1995
Yıllık Bütçesi: 3.2 – 3.3 milyar dolar
3. MSS – Çin
Kuruluş Yılı: 1983
Yıllık Bütçesi: 4.2 – 4.3 milyar dolar
2. PSIA – Japonya
Kuruluş Yılı: 1952
Yıllık Bütçesi: 4.7 – 4.8 milyar dolar
1. CIA – ABD
Kuruluş Yılı: 1947
Yıllık Bütçesi: 75 milyar dolar