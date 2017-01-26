Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

En güçlü istihbarat servisleri

İşte dünyanın en güçlü istihbarat birimlerine sahip ülkeleri...
14:2626 Ocak 2017
Gündem
En güçlü istihbarat servisleri
İşte dünyanın en güçlü istihbarat birimlerine sahip ülkeleri...

15. MOIS – İran Gizli Servisi
Kuruluş Yılı: 1984
Yıllık Bütçesi: 400 milyon dolar

istihbarat-1

14. CSIS – Kanada Gizli Servisi
Kuruluş Yılı: 1984
Yıllık Bütçesi: 465-470 milyon dolar

istihbarat-2

13. NDB – İsviçre
Kuruluş Yılı: 1848
Yıllık Bütçesi: 470-475 milyon dolar

istihbarat-3

12. BIN – Endonezya
Kuruluş Yılı: 1946
Yıllık Bütçesi: 492 milyon dolar

istihbarat-4

11. GIP – Suudi Arabistan
Kuruluş Yılı: 1946
Yıllık Bütçesi: 495 milyon dolar

istihbarat-5

10. BND – Almanya
Kuruluş Yılı: 1956
Yıllık Bütçesi: 515-520 milyon dolar

istihbarat-6

9. DGSE – Fransa
Kuruluş Yılı: 1982
Yıllık Bütçesi: 635-640 milyon dolar

istihbarat-7

8. NIS – Güney Kore
Kuruluş Yılı: 1961
Yıllık Bütçesi: 1 milyar dolar

istihbarat-8

7. CISEN – Meksika
Kuruluş Yılı: 1989
Yıllık Bütçesi: 1 – 1.1 milyar dolar

istihbarat-9

6. AISE – İtalya
Kuruluş Yılı: 2007
Yıllık Bütçesi: 2.2 – 2.3 milyar dolar

istihbarat-10

5. MI6 – İngiltere
Kuruluş Yılı: 1909
Yıllık Bütçesi: 2.8 – 2.9 milyar dolar

istihbarat-11

4. FSB – Rusya
Kuruluş Yılı: 1995
Yıllık Bütçesi: 3.2 – 3.3 milyar dolar

istihbarat-12

3. MSS – Çin
Kuruluş Yılı: 1983
Yıllık Bütçesi: 4.2 – 4.3 milyar dolar

istihbarat-13

2. PSIA – Japonya
Kuruluş Yılı: 1952
Yıllık Bütçesi: 4.7 – 4.8 milyar dolar

istihbarat-14

1. CIA – ABD
Kuruluş Yılı: 1947
Yıllık Bütçesi: 75 milyar dolar

istihbarat-15
Provence yaşam tarzıyla ilgili 7 muhteşem gerçek!
Keşfet

Provence yaşam tarzıyla ilgili 7 muhteşem gerçek!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar