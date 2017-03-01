En net referandum mesajları!

Türkiye, AKP-MHP'nin başkanlık anayasası olarak adlandırılan anayasa değişiklik teklifini, 16 Nisan'da referandumla oylayarak ya kabul edecek ya da reddedecek.

Türkiye, AKP-MHP'nin başkanlık anayasası olarak adlandırılan anayasa değişiklik teklifini, 16 Nisan'da referandumla oylayarak ya kabul edecek ya da reddedecek.

16 Nisan’da yapılacak referandumla Türkiye’nin geleceği ve yönetim şekli değişecek ya da aynı yönetim şekli ile devam edilecek. Seçim havasına giren vatandaşlarımız referandum için “Evet” ve “Hayır” kampanyaları da hızla devam ediyor. Referandum konusunda rengini belli eden ünlü isimler sosyal medyada düşüncelerini paylaşırken, siyasetçiler de yaptıkları propagandalarla “Evet” ve “Hayır” kampanyalarını sürdürüyor.

Bunun yanı sıra her vatandaş kendi çabasıyla propaganda yapmayı sürdürerek sesini duyurmaya çalışıyor. Türkiye’nin ekonomik olarak da nabzının attığı semt pazarları da bu kampanyaların sürdüğü en önemli yerlerden biri haline geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ise soğanların başına konulmuş bir karton dikkat çekiyor. Kartonun üzerinde “Soyulup soğana çevrilmeye” hayır diye yazılarak ekonomik durumun ağırlığına da göndermede bulunuldu.

Ayrıca çuvalla satılan nane kabuğunun üzerine konulan bir karton üzerinde yazanlarda dikkat çekiyor. Yazılanlarda referandumda verilmesi gereken oyun vurgusu yapılarak ‘Hayır’ deniliyor