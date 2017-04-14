En son anket sonuçları: (14 Nisan) Geri sayım başladı

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu pazar yapılacak olan anayasa referandumunda... Peki, referanduma iki gün kala anketler ne diyor?

Tüm Türkiye “Referandumda ‘Evet’ mi yoksa ‘Hayır’ mı çıkacak?” sorusunun cevabını merak ediyor. 16 Nisan’da sandık başına gidecek olan vatandaşlar anket sonuçlarını da yakın takibe almış durumda… Peki, en son anket sonuçları ne diyor?

ANKET SONUÇLARI

AKAM: “KESİNLİKLE ‘HAYIR' ÇIKACAK… AKSİ OLURSA KAPATIP GİDERİZ”

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM) son referandum anketi, “hayır” oylarının önde olduğuna işaret etti

AKAM’ın 5-10 Nisan tarihleri arasında yaptığı ankete, 8160 kişi katıldığı, evet oy oranının yüzde 46,25, hayır oranının yüzde 53,75 olduğu belirtiliyor.

Okan; “Ankara’da hayır açık ara önde. AKAM’ın sonuçları net olarak referandumdan hayır çıkacağının emaresi” ifadelerini kullandı ve “Evet” çıkması durumunda şirketi kapatacaklarını hatırlattı.

Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, referandum anketleriyle ilgili olarak, “AKAM olarak ‘Evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür” demişti.

SONAR: “%51,5 ‘HAYIR’ ÇIKACAK”

Referandum sürecinin en başından beri “Hayır”ın önde olduğunu savunan SONAR Araştırma’nın başkanı Hakan Bayrakçı ise tahmininde ısrarlı.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Bayrakçı, “Biz %51,5 ‘Hayır’ bulduk ve bu rakamda devam ediyoruz. Bu durumu değiştirecek bir şey olmadı. Yurtdışı oylarının seçim sonuçlarında etkili olacağı söyleniyor ama 1 milyon 400 bin seçmen oy kullandı. Bu da toplam seçmenin %3’ü civarında bir şeye tekabül ediyor. O oyların %60-%40 gibi dağılması çok büyük fark yaratmaz,” dedi.

KONSENSÜS: “%51,2 ‘EVET’ BULDUK AMA HATA PAYI TERSE ÇALIŞIRSA O ZAMAN ‘HAYIR’ ÇIKAR”

Konsensüs’ün başkanı Murat Sarı, 1 Kasım’daki yanılmayı telefonla yapılan anketlerin ağırlığına bağlıyor.

Referandum için 200 mahallede 2.000 kişiyle yüz yüze konuşarak anket yaptıklarını söyleyen Sarı, son çalışmada ‘Evet’lerin öne geçtiğini belirtti: “Biz son çalışmada ‘Evet’leri %51,2 ‘Hayır’ları ise %48,8 bulduk. Hata payı %2,1. Hata payı ‘Evet’lerin tersine çalışırsa o zaman ‘Hayır’ çıkar. Ama seçim sonuçlarının bu aralıkta çıkacağında iddialıyım çünkü yüz yüze yapılan 2.000 anketin %80’ini telefonla kontrol ettik ve firesiz aynı yanıtları aldık. Eğer sonuçlar sandığa 52-48 aralığında yansırsa seçmen ikisine de onay vermiş olmuyor. ‘Aranızda anlaşın’ diyor hatta bana kalırsa yarı başkanlık gibi bir mesaj vermiş oluyor.”

GENAR: “’EVET’LER ÖNDE AMA KESİN SONUCU SANDIKLAR KAPANDIKTAN SONRA AÇIKLAYACAĞIZ”

Eski başkanı Mustafa Şen’in bugün Başbakan Binali Yıldırım’ın Başdanışmanı olarak görev yapan GENAR ise referandum sürecinin en başından beri ‘Evet’ oylarını önde buluyor.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, son araştırmalarda da benzer bir sonuç bulduklarını ancak seçmeni yönlendirmemek için kesin rakamı 16 Nisan’da sandıklar kapandıktan sonra açıklayacaklarını belirtti.

ANAR: “%52 ‘EVET’ ANCAK YÜZDE 1.51 HATA PAYI VAR”

Referandum yarışının başa baş geçtiğini söyleyen ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 5-10 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 4.189 kişiyle %1,51 hata payı olan araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

ANAR son çalışmasında ‘Evet’ oranını %52 ‘Hayır’ oranını ise %48 buldu.