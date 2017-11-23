En son hangi yıllarda bedelli çıktı? Bakandan bedelli askerlik hakkında açıklamalar…

Bedelli askerlik bekleyen birçok vatandaşın gözü kulağı bedelli askerlikle ilgili haberlerde. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Bedelli askerlik şu anda gündemimizde değil” ifadelerini kullandı. Peki en son ne zaman bedelli askerlik çıktı?

Bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlik en son ne zaman çıktı ve kaç yaş için çıktı soruları büyük merak konusu. Son çıkan bedelli askerliğin üzerinden 3 yıl geçti ve bakaya kalan vatandaş sayısı arttı. Milli Savunma Bakanı Canikli, 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin hesap kanun tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı ve bedelli askerlikle de ilgili açıklama yaptı.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Bedelli askerlikle ilgili olarak Canikli, “Şu anda hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil. Vakti gelen kardeşlerimiz, yükümlülükleri çerçevesinde bu görevlerini ifa etsinler. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, mücadeleye zarar verebilecek bir düzenleme yapılması söz konusu değil, doğru da değil” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının istihdam edilmesine yönelik imkandan diğer şehit ailelerinin de yararlanabileceğini söyleyen Bakan Canikli, “Şehitlerin çocuklarının askerlik hizmetinden muaf olması ile ilgili düzenleme var. Yükümlü olan şehitlerimizin birinci derece yakınlarının var. Görev yapan asker ver polis çocuklarına askerlikten muaf olma imkanı verilmiyor. Şimdi onu sağlıyoruz. KHK ile sağlayacağız. Muvazzaf subay ve polis şehit olmaları durumunda çocukları askerlik görevinden muaf olmamaları ile ilgili hükmü değiştiriyoruz. Onunla ilgili KHK önerildi. Uzman erbaşlara da zati silah edinme imkanı getiriliyor” dedi.

EN SON NE ZAMAN BEDELLİ ASKERLİK ÇIKTI?

Bedelli askerlik ülkemizde en son 2014 yılında hayata geçirilmiştir. İlk olarak 35.000 TL ödeme miktarı ile gündeme gelen bedelli askerlik uygulaması, daha sonra yapılan çalışma ve görüşmeler ile 18.000 TL’ye düşürülmüştür. Yaş sınırında da yapılan değişiklikler ile daha fazla insanın faydalanması mümkün olmuştur. Daha önce de 2011'de bedelli askerlik çıkmış ve bedel 30 bin lira olarak belirlenmişti.